Gabbia: "Il clean sheet merito di tutti. Maignan sta bene"

Al termine di Udinese-Milan 0-4, il centrale rossonero Matteo Gabbia è presente in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti nel post gara. Le sue dichiarazioni.

Bella vittoria, peccato per i due infortuni:

"Sicuramente siamo contenti della vittoria e di aver approcciato bene la partita, in campo siamo soddisfatti. Ci godiamo la bella prestazione ma abbiamo altre gare importanti. Per quanto riguarda Mike e Alex, li ho visti tranquilli alla fine, su Maignan ovviamente ci siamo informati ma ci hanno detto che è cosciente e che sta bene".

Bene con il nuovo modulo?

"Il mister è stato chiaro nelle richieste e ci siamo trovati bene, poi se servirà cambiare siamo a sua disposizione".



Oggi un clean sheet con un'ottima difesa:

"Nessuno è contento quando si prende gol, da Maignan a Leao. Il clean sheet è merito di tutti e sono contento si siano sacrificati anche gli attaccanti".