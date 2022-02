LIVE MN - I dettagli su Leao, Ibra e gli sponsor. Salerno da lezione | Ne parliamo in diretta Twitch dalle 19

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Nella giornata di oggi il Milan ha ufficializzato un nuovo sponsor di maglia: vi aggiorneremo sui dettagli economici e capiremo quanto questi accordi potranno influire sul calciomercato rossonero. Parleremo, ovviamente, degli altri temi del giorno con tutti i dettagli del caso Leao-Lille-Sporting e gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Ibrahimovic. Non mancheranno i commenti sull'attuale situazione del Milan: Salerno serva da lezione!

Ne discuteremo con voi dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Filippo D'Angelo e Manuel Del Vecchio; conduce Antonello Gioia.

