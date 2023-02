LIVE MN - Kulusevski: "Il Milan è sempre stata la squadra migliore. Theo? Molto forte ma affronto tutta la squadra"

Fonte: dal nostro inviato a San Siro, Francesco Finulli

MilanNews.it

Dejan Kulusevski, ala del Tottenham avversario domani del Milan in Champions League, ha parlato così nella conferenza stampa alla vigilia della sfida direttamente dalla sala conferenze dello Stadio San Siro. Le sue dichiarazioni.

MN - Sul Milan e sul duello con Theo: "Il Milan è sempre stata la squadra migliore del mondo: ho grande rispetto per loro. Theo è molto molto forte e non penso mai a giocare individualmente: non voglio affrontare mai un solo giocatore ma tutta la squadra".

Su Bentancur: "Bentancur è un leader fuori e dento il campo. Ci dispiace tanto. La vita è così e a volte succedono delle brutte cose e dobbiamo accettarlo. Lo aiuteremo e quando tornerà sarà bello giocare con lui".

Sul cambio tattico del Milan: "In queste partite conta meno il tattico. E' importante fare tutto bene e giocare sia difensivamente che con la palla: dobbiamo seguire il piano del mister e seguire quello che dice lui"