LIVE MN - Lecce, Baroni: "Il Milan ha Leao e se lo tiene stretto: straordinario! Complimenti a lui"

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, sfida persa per 2-0 dai salentini.

Perché tutti questi problemi?

"Voi potete guardare volete, noi guardiamo avanti. Ci serve fiducia, coraggio e questo tipo di prestazioni. La squadra è pronta, ci crede e gli episodi verranno anche dalla nostra parte".

Che partita ha fatto il Lecce?

"Quando si gioca contro queste squadre c'è un divario evidente e occorre fare tutto perfettamente. Noi abbiamo fatto molto bene, costruendo anche delle azioni come il palo di Banda. Ci serve che la squadra resti concentrata... Abbiamo le partite che ci servono e che ci bastano. La squadra è viva, stra viva".

Cosa deve fare Banda per essere più cinico?

"È il nostro problemino... Oggi abbiamo calciato, abbiamo messo in apprensione il Milan che è in fiducia. Abbiamo giocato secondo me alla pari, ma si deve far meglio".

Serve giocare male e vincere?

"Ci dobbiamo credere, con fiducia e convinzione".

Come si spiegano i numeri offensivi così scadenti?

"Con la Samp il Lecce ha tirato 30 volte, col Napoli c'è stato un episodio sfortunato. La critica è giusta e noi l'accettiamo e ci stimola di più, ma io sto guardando la squadra e cosa serve per venire fuori da questo periodo. Siamo la squadra più giovane in Italia e non ha tasso tecnico elevato, ma si è costruita 28 punti ed è pronta a fare le ultime partite. Oudin può aiutare? Anche prima nel ritmo offensivo trova pericolosità; ho fatto i complimenti a Remi: gli abbiamo centrato il ruolo. È stato bravissimo, ha sofferto molto e si è calato. Da esterno qualcosa gli mancava, mentre in questo ruolo ha fatto una prestazione veramente importante".

Che impressione le ha fatto Leao?

"L'avevamo già visto, giocatore straordinario e il Milan se lo sta godendo. Basti vedere cosa sta facendo il Milan nelle ultime stagioni... Sono quegli avversari che vorresti avere dalla tua parte, ma ce l'ha il Milan e se lo tiene stretto. Complimenti a lui".