LIVE MN - Milan Femm.-Tavagnacco (0-0): rossonere protagoniste della partita

20' - Corner battuto basso da Giugliano, con la difesa del Tavagnacco che riesce a spazzare senza difficoltà. La palla viene recuperata da De Moraes che serve Sabatino, in posizione tuttavia irregolare.

19' - Buona azione costruita del Milan con Sabatino che lancia Giugliano sulla fascia. Il dieci rossonero crossa di prima intenzione verso il centro dell'area dove Giacinti prova la sponda per De Moraes che non riesce ad agganciare. La palla in corner.

16' - Inizio decisamente positivo per il Milan che continua a creare, soprattutto sfruttando le corsie esterne per poi imbucare verso l'area occupata da Giacinti e Sabatino.

13' - Milan ancora pericoloso con Giacinti che sfrutta di testa un cross preciso dalla sinistra. La palla finisce di poco alta.

9' - Tavagnacco pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla viene prolungata sul secondo palo ma la difesa del Milan riesce a spazzare. Primo affondo della formazione friulana in questi dieci minuti di gioco.

6' - Punizione pericolosa per il Milan dai venti metri dalla porta del Tavagnacco. Calcia Giugliano ma la palla finisce molto alta sopra la traversa della porta avversaria.

5' - Manuela Giugliano sfiora il gol. Il numero 10 del Milan si è trovata da sola davanti al portiere del Tavagnacco Piazza ma non è riuscita a controllare e a tirare al meglio il pallone alto proveniente dal centrocampo.

4' - Azione pericolosa del Milan, protagonista ancora una volta Giacinti che dalla destra prova a mettere in mezzo la palla alla volta di Sabatino. La difesa del Tavagnacco reagisce e regge.

2' - Incursione pericolosa di Giacinti che, tuttavia, non riesce ad agganciare in area una buona verticalizzazione di Heorum.

1' - Partiti, Milan in possesso di palla

- Le squadre stanno entrando in campo in questo momento. Il Milan indossa la divisa rossonera mentre il Tavagnacco scende in campo con maglia gialla, pantaloncini e calzettoni blu.

Queste le formazioni ufficiali di Milan Femminile – Tavagnacco:

MILAN: Korenciova; Amaral Mendes, Alborghetti, Fusetti, Carissimi, De Moraes, Tucceri, Heroum, Giugliano, Giacinti, Sabatino. A disp.: Ceasar, Rizza, Bergamaschi, Bellucci, Zigic, Cacciamali, Coda. All.: C. Morace.

TAVAGNACCO: Piazza; Cavicchia, Frizza, Mella, Mascarello, Ferin, Zuliani, Del Stabile, Errico, Virgili, Camporese. A disp.: Bonassi, Perin, Winter, Blasoni, Cecotti, Tomasi, Erzen. All.: M. Rossi

Buon pomeriggio amiche ed amici di MilanNews.it. Benvenuti al Centro Sportivo Vismara dove tra pochi minuti tornerà in campo il Milan Femminile di Carolina Morace, dopo il pari di domenica scorsa contro il Sassuolo. L'avversario odierno sarà il Tavagnacco, al momento al settimo posto in classifica con tre punti e una partita in meno. Restate con noi per vivere live la gara attraverso la nostra diretta testuale.