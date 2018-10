LIVE MN - Milan Femm.-Tavagnacco (1-0): finisce qui, bella vittoria delle rossonere!

Si chiude qui una partita largamente dominata dal Milan che, tuttavia, ha dovuto attendere l’87’ per il gol del vantaggio. Rossonere superiori sia nel primo che nel secondo tempo con il Tavagnacco che raramente si è reso pericoloso dalle parti di Korenciova. La formazione di Morace si è resa protagonista di una prestazione decisamente positiva, a dispetto della vittoria di misura per 1-0. Sono state molte le occasioni avute dalle rossonere durante l’arco dei 90 minuti Il Milan torna quindi a vincere, dopo il pari esterno contro il Sassuolo nell’ultima giornata.

94' - E' Finita, vittoria per il Milan!!

90' - Punizione per il Tavagnacco, Mascarello mette la palla in mezzo ma la deviazione di Frizza non è precisa. Il Milan torna in possesso di palla

90' - Quattro minuti di recupero

87' - Il Milan finalmente riesce a sbloccare la partita, Thaisa De Moraes trova la deviazione vincente, sfruttando al meglio un cross dalla destra. Rossonere finalmente in vantaggio.

87' - GOOOOOOL DEL MILAN

85' - Ultimo cambio nel Tavagnacco, Blasoni prende il posto di Zuliani.

83' - Milan vicino al gol. Giugliano entra in area palla al piede, calcia ma Piazza risponde bene e respinge. Giacinti prova a ribadire in rete ma l'estremo difensore del Tavagnacco si salva ancora.

82' - Ancora pericoloso il Milan, bel cross di Heorum dalla sinistra che non trova nessuna deviazione e scivola sul lato opposto del campo

81' - Punizione per il Milan, Giugliano cerca il secondo palo ma la palla finisce di poco alta sopra la porta difesa da Piazza.

81' - Ammonizione per Cecotti che stende Giacinti.

80' - Cambio nel Taagnacco, Del Stabile lascia il campo a Erzen

75' - Corner per il Milan, Giugliano mette in mezzo per Alborghetti che devia sul secondo palo dove Giacinti non riesce a mettere in rete.

74' - Primo cambio per il Milan, esce Carissimi ed entra Coda

73' - Milan costantemente presente nell'area del Tavagnacco ma le rossonere faticano ancora a trovare il gol.

67' - Il Tavagnacco prova a rendersi pericoloso con un'azione manovrata ma Fusetti riesce a spazzare e il Milan tonra in possesso di palla.

65' - Ancora il Milan pericoloso, Giacinti prova la rovesciata in area ma il tiro non è preciso e finisce alla destra della porta del Tavagnacco difesa da Piazza.

60' - Corner per il Milan, Giugliano mette in mezzo verso Sabatino che colpisce di testa ma la palla viene fermata dalla difesa del Tavagnacco. Proteste delle rossonere che chiedevano un tocco di mano in area.

59' - Primo cambio nel Tavagnacco, Cecotti prende il posto di Ferin.

54' - Ancora Giacinti. Questa volta la goleador rossonera ha provato a colpire il Tavagnacco con un giro a giro da fuori area, indirizzato sul secondo palo ma la palla è finita ancora una volta alta.

53' - Milan vicinissimo al gol del vantaggio con Giacinti. Il numero 19 del Milan si tuffa su un buon cross di Heorum ma la palla sfiora il secondo palo e finisce in out

50' - E' il Tavagnacco a manovrare la palla in questo avvio di secondo tempo

45' - Inizia la seconda frazione di gioco

Si è concluso il primo tempo. Una prima frazione di gioco molto divertente, che ha visto il Milan di Carolina Morace indiscusso protagonista. Le rossonere hanno manovrato a lungo il pallone, sfruttando le corsie esterne, specialmente quella di sinistra dove l'asse Heorum/Alborghetti è stato molto prolifico. E' mancata, in questi primi 45' di gioco, la precisione sotto porta. Giacinti e Sabatino, infatti, non sono riuscite a sfruttare i molti palloni ricevuti.

45' - Finisce il primo tempo

42' - Sta spingendo molto il Milan in questo finale del primo tempo ma le rossonere di Carolina Morace non riescono a finalizzare e a sfruttare le molte occasioni da gioco create.

38' - Punizione del Milan dal limite dell'area, batte la brasiliana De Moraes ma la palla finisce sulla barriera.

36' - Sabatino vicino alla rete del vantaggio. Il capitano del Milan controlla in area piccola e prova a girare al volo verso la porta di Piazza ma il portiere del Tavagnacco ferma la sfera.

33' - Buon tiro dalla distanza del numero 20 del Tavagnacco, Del Stabile. Korenciova riesce a controllare in due tempi.

30' - Milan ancora pericoloso, questa volta è Alborghetti protagonista con un buon cross dalla destra che però non viene deviato verso la palla del Tavagnacco.

29' - Ricomincia la partita, con il Milan che restituisce palla al Tavagnacco.

28' - Gioco fermo, è rimasta a terra Giacinti per un contatto con il difensore del Tavagnacco Frizza.

27' - E' una partita decisamente divertente quella che sta andando in scena al Centro Sportivo Vismara. Le rossonere tengono bene il campo e il possesso della palla, costruendo azioni pericolose sfruttando molto le fasce per poi servire le due centravanti Giacinti e Sabatino. Atteggiamento, invece, maggiormente attendista per il Tavagnacco che prova a colpire sulle ripartenze.

26' - Azione pericolosa del Tavagnacco, Ferin entra in area e tira verso la porta difesa da Korenciova ma stringe troppo il tiro e il portiere rossonero salva con facilità.

20' - Corner battuto basso da Giugliano, con la difesa del Tavagnacco che riesce a spazzare senza difficoltà. La palla viene recuperata da De Moraes che serve Sabatino, in posizione tuttavia irregolare.

19' - Buona azione costruita del Milan con Sabatino che lancia Giugliano sulla fascia. Il dieci rossonero crossa di prima intenzione verso il centro dell'area dove Giacinti prova la sponda per De Moraes che non riesce ad agganciare. La palla in corner.

16' - Inizio decisamente positivo per il Milan che continua a creare, soprattutto sfruttando le corsie esterne per poi imbucare verso l'area occupata da Giacinti e Sabatino.

13' - Milan ancora pericoloso con Giacinti che sfrutta di testa un cross preciso dalla sinistra. La palla finisce di poco alta.

9' - Tavagnacco pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla viene prolungata sul secondo palo ma la difesa del Milan riesce a spazzare. Primo affondo della formazione friulana in questi dieci minuti di gioco.

6' - Punizione pericolosa per il Milan dai venti metri dalla porta del Tavagnacco. Calcia Giugliano ma la palla finisce molto alta sopra la traversa della porta avversaria.

5' - Manuela Giugliano sfiora il gol. Il numero 10 del Milan si è trovata da sola davanti al portiere del Tavagnacco Piazza ma non è riuscita a controllare e a tirare al meglio il pallone alto proveniente dal centrocampo.

4' - Azione pericolosa del Milan, protagonista ancora una volta Giacinti che dalla destra prova a mettere in mezzo la palla alla volta di Sabatino. La difesa del Tavagnacco reagisce e regge.

2' - Incursione pericolosa di Giacinti che, tuttavia, non riesce ad agganciare in area una buona verticalizzazione di Heorum.

1' - Partiti, Milan in possesso di palla

- Le squadre stanno entrando in campo in questo momento. Il Milan indossa la divisa rossonera mentre il Tavagnacco scende in campo con maglia gialla, pantaloncini e calzettoni blu.

Queste le formazioni ufficiali di Milan Femminile – Tavagnacco:

MILAN: Korenciova; Amaral Mendes, Alborghetti, Fusetti, Carissimi, De Moraes, Tucceri, Heroum, Giugliano, Giacinti, Sabatino. A disp.: Ceasar, Rizza, Bergamaschi, Bellucci, Zigic, Cacciamali, Coda. All.: C. Morace.

TAVAGNACCO: Piazza; Cavicchia, Frizza, Mella, Mascarello, Ferin, Zuliani, Del Stabile, Errico, Virgili, Camporese. A disp.: Bonassi, Perin, Winter, Blasoni, Cecotti, Tomasi, Erzen. All.: M. Rossi

Buon pomeriggio amiche ed amici di MilanNews.it. Benvenuti al Centro Sportivo Vismara dove tra pochi minuti tornerà in campo il Milan Femminile di Carolina Morace, dopo il pari di domenica scorsa contro il Sassuolo. L'avversario odierno sarà il Tavagnacco, al momento al settimo posto in classifica con tre punti e una partita in meno. Restate con noi per vivere live la gara attraverso la nostra diretta testuale.