live mn Milan Futuro-Oltrepò (1-0): Eletu la sblocca su punizione!

31' Giallo per Raso che atterra un Domnitei lanciato come un treno verso l'area avversaria. Fallo tattico che ferma un'azione pericolosa del Milan Futuro.

28' Milan Futuro all'assalto! Tiro di Cappelletti respinto in modo disperato, rossoneri vicini al raddoppio dopo una mischia da corner.

26' Bella palla di Branca per Sia, il portiere ospite è attento ed in uscita anticipa tutti.

22' Possesso palla continuo e insistito del Milan Futuro che però non trova il varco giusto per colpire.

17' Azione di prima davvero bella del Milan Futuro: palla larga a Cappelletti, cross in mezzo e Diego Sia che a botta sicura trova solo l'esterno della rete. Davvero una manovra avvolgente e ben pensata dei ragazzi di Oddo.

13' Grande giro palla del Milan Futuro. La squadra di Oddo è alla ricerca dello spazio giusto per affondare e provare a raddoppiare.

10' Il Milan Futuro continua a spinger. Schema da corner che libera Branca dal limite: il centrocampista prova il tiro ma viene murato.

7' GOOOOOLLL DEL MILAN FUTURO! VICTOR ELETU DA POSIZIONE IMPOSSIBILE! Punizione dalla trequarti molto defilata che Eletu manda direttamente in porta beffando il portiere avversario, che si aspettava un cross. 1-0 per il Milan Futuro.

4' Brutto fallo in scivolata di Mahi su Karaca, per l'arbitro non è neanche giallo.

2' Milan Futuro vicino al gol con Ibrahimovic! Azione manovrata dei rossoneri fino all'ingresso in area, un paio di rimpalli e poi arriva lo svedese che va a botta sicuro di sinistro: respinge in modo efficace il portiere.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone per gli ospiti.

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia rossonera per il Milan Futuro, divisa bianca per l'Oltrepò.

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Il Milan Futuro, oggi allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, affronta l'Oltrepò in un match valido per la decima giornata del girone B di Serie D. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Branca, Eletu, Sala; Domnitei, Sia, Ibrahimovic. A disp.: Vladimirovic, Perrucci, Borsani, Geroli, Mancioppi, Lupo, Magrassi, Castiello. All. Oddo

OLTREPÒ: Fossati, Momodu, Bartoli, Bernini, Ardrint, Lucino, Raso, Mahi, Cabella, Lo Monaco, Hrom. A disp. Speziale, Gandolfi, Svystelwyk, Infurna, Koziovic, Semenza, Franceschinis, Corbari, Busso. All. Granoche