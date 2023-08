live mn - Milan, Pioli: "Leao? Sono contentissimo del fatto che avesse i crampi perchè vuole dire che ha dato tutto"

23.00 - Prima uscita e prima vittoria per il Milan di Stefano Pioli che grazie al 2-0 di Bologna raccoglie i primi tre punti del nuovo campionato. L'allenatore el Diavolo commenterà a breve in sala stampa la sfida del Dall'Ara.

23.09 - Inizia la conferenza di Pioli

Nel primo tempo il Milan ha messo il marchio, nel secondo i rischi sono stati pochi. E' d'accordo?

"Avevamo pensato a una partita in quattro tempi. Cominciarla bene non è scontato. Questa partita è stata molto utile a farci capire su cosa lavorare e cosa invece è andato bene. Il Bologna è una buona squadra, noi abbiamo lavorato i squadra".

L'esordio di Pulisic? Ma non dimentichiamoci di Giroud...

"E' sempre sbagliato parlare del singolo. Dobbiamo lavorare, sacrificarci e giocare di squara. Quest'anno abbiamo qualche soluzione in più in fase offensiva. Dobbiamo fare uscire ancora qualche giocatore, perché voglio giocatori contenti e disponibili, poi se ci sarà l'opportunità di migliorare la rosa la coglieremo".

Ha colpito l'approccio dei nuovi: sembrano giocatori consolidati del Milan

"Sono giocatori giovani ma con un bagaglio di esperienza importante. Questo favorirà un tempo di adattamento che è normale che ci sia, viste le difficoltà del calcio italiano. Parliamo però di giocatori che sono pronti per giocare nel Milan".

Il terzo tempo?

"Un paio di imbucate il Bologna è riuscito a farcele, su questo dobbiamo lavorare. La volontà di migliorare c'era e su questo possiamo costruire qualcosa di importante".

Ha detto che Leao ha i superpoteri... I malesseri di fine partita erano solo crampi?

"Sono contentissimo del fatto che avesse i crampi perchè vuole dire che ha dato tutto".

23.14 - Termina la conferenza.