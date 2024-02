live mn - Milan, ultimo giorno di mercato: Pellegrino ufficiale a Salerno. Chaka Traore va in prestito

14.39 - Stando a quanto riportato da SportMediaset, il Milan non farà alcun affondo per il centrale in queste ultime ore di calciomercato, rispettando la più volte menzionata politica del "non si prende tanto per". Chalobah e Nianzou sarebbero però potute essere le opportunità del deadline day che il Diavolo ha tanto aspettato, ma nessuna delle due soluzioni si è alla fine concretizzata perché mentre il primo non convinceva la dirigenza rossonera da un punto di vista fisico, il secondo era un'affare praticamente impossibile visto che il Siviglia non ha mai aperto al prestito del giocatore. A fronte di questo, dunque, il Milan rimarrà così in difesa, posticipando l'investimento sul difensore in estate.

13.10 - Marco Pellegrino è un calciatore della Salernitana. Il difensore argentino si trasferisce dal Milan al club campano a titolo temporaneo. Dopo essere partito stamattina da Linate, aver svolto le visite mediche e dopo che la Lega ha annunciato che il contratto era stato depositato, sono arrivati anche i comunicati dei club. Il Milan ha scritto: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Marco Pellegrino all'US Salernitana. Il Club rossonero augura a Marco le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva". Gli ha fatto eco la Salernitana che sul proprio sito ufficiale ha riportato: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C. Milan per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore classe ’02 Marco Pellegrino. Il calciatore indosserà la maglia numero 24."

12.45 - Marco Pellegrino è un nuovo calciatore della Salernitana. L'ufficialità è arrivata direttamente dal sito della Lega di Serie A che ha riportato il deposito del contratto e quindi dell'accordo tra Milan e club campano: Pellegrino si trasferisce a titolo temporaneo. Ancora manca l'ufficialità dei due club che, però, è attesa nei prossimi minuti. In questo momento Pellegrino, partito questa mattina per Salerno, sta svolgendo le visite mediche. Il difensore argentino era approdato al Milan nel corso della sessione estiva di calciomercato, in arrivo dal Platense club nel quale era cresciuto. Con i rossoneri ha giocato una sola partita, al Maradona di Napoli, stessa gara in cui è rimasto vittima di un infortunio al piede che lo ha tenuto ai box fino a inizio gennaio. Nelle ultime settimane aveva giocato un paio di volte con la Primavera rossonera.

12.27 - Dopo il via libera arrivato dalla FIFA nella serata di ieri, il Milan ha definito gli ultimi dettagli per il passaggio in prestito alla Salernitana di Marco Pellegrino, che nella tarda mattinata di oggi è sbarcato a Salerno. In attesa dell'ufficialità che presumibilmente arriverà nel pomeriggio, Marco Pellegrino in questo momento si sta sottoponendo alle visite mediche con la Salernitana prima di procedere alla consueta firma sul contratto. Prima di imbarcarsi sull'areo il difensore di proprietà del Milan si è anche lasciato andare ad un paio di dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dicendo: ""Pronto ad iniziare questa nuova esperienza, spero vada tutto bene. C’erano altre squadre, perché la Salernitana? Per far bene e per giocare”

12.05 - Il Milan cercherà di cogliere al volo un'opportunità last minute per portate un nuovo difensore alla corte di Stefano Pioli. Secondo quanto riporta Orazio Accomando, esperto di mercato di DAZN, ai rossoneri sarebbe stato proposto nelle ultime ore un difensore brasiliano della Lokomotiv Mosca. Si tratta di Lucas Fasson, classe 2001, cresciuto nel San Paolo nel campionato brasiliano. Secondo l'indiscrezione i russi preferirebbero la cessione. Sembra difficile però che questa possa essere quell'opportunità che la dirigenza del Milan stava cercando in questo ultimo giorno di mercato invernale.

11.27 - Nel prepartita di Milan-Bologna, l'ad rossonero Giorgio Furlani aveva chiarito che i rossoneri, almeno per quanto riguarda la difesa, non avrebbero concluso colpi "tanto per fare". Il rientro di Gabbia è stato positivo e si confida che a breve, uno dopo l'altro, possano tornare a disposizione i tre centrali titolari. Eppure spazio per un colpo all'ultimo secondo, qualora si presentasse un'occasione interessante, in prestito, potrebbe esserci. Il Corriere dello Sport, in questo senso, indica tra i nomi papabili quello di Trevoh Chalobah centrale del Chelsea che dopo il suo infortunio è chiuso a Londra e starebbe spingendo per lasciare i blues e trovare più minutaggio altrove. Il profilo è sempre piaciuto ai rossoneri e il canale Milan-Chelsea è stato caldissimo negli ultimi anni. L'opportunità c'è, bisogna vedere se la dirigenza rossonera la considererà vantaggiosa.

11.00 - Marco Pellegrino, questa mattina, è partito da Linate alla volta di Salerno (CLICCA QUI), dove oggi diventerà un nuovo calciatore della Salernitana. Il centrale difensivo argentino classe 2002 passa in prestito alla squadra campana e sarà allenato da una vecchia gloria rossonera come Pippo Inzaghi. Eppure ieri la trattativa sembrava essersi arenata per un problema tecnico che i due club, con l'ausilio di Fifa e Federazione Argentina sono riusciti a risolvere in tempo. A bloccare il passaggio era un errore di natura tecnica commesso dalla federcalcio argentina nel momento del trasferimento di Pellegrino dal Platense al Milan. Nel TMS (Transfer Matching System) era stata inserita una data erronea. Gli argentini avevano inserito come termine della stagione il 30 giugno mentre Pellegrino l'ultima partita della stagione argentina con il Platense l'aveva giocata il 30 luglio. L'errore dunque faceva risultare che Pellegrino avesse già giocato con due squadre diverse nella stessa stagione. Chiesto l'intervento della Fifa che ha contattato la federazione argentina che ha rimediato all'errore, sbloccando la trattativa.

10.34 - Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul calciomercato del Milan: "Il Milan in attesa di capire se ci sarà lo spazio tecnico per andare a chiudere il difensore ha preso, proprio da Verona, due giocatori offensivi, entrambi di fascia sinistra: Richi Agbonifo e Alphadjo Cissé entrambi del 2006".

10.09 - Questa mattina Tuttosport ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore sul mercato in uscita del Milan. I rossoneri hanno definito le operazioni in prestito del difensore argentino classe 2002 Marco Pellegrino alla Salernitana e dell'esterno offensivo classe 2004 Chaka Traorè al Palermo. Nel titolo del quotidiano si legge proprio questo: "Pellegrino da Inzaghi alla Salernitana, Traorè al Palermo". Per Pellegrino si è dovuto ottenere il permesso da parte della FIFA, con la Salernitana che ha battuto la concorrenza di Sampdoria, Verona e anche Anderlecht. Questa mattina Pellegrino è partito per Salerno (LEGGI QUI). Traorè, invece, finirà al Palermo in prestito con diritto di riscatto: sembrava dovesse andare in Svizzera al Losanna ma non era convinto della destinazione.

9.45 - Chaka Traorè va verso il Palermo. Il classe 2004 che è uscito alla ribalta in questo mese di gennaio con due gol segnati, come riportato ieri da Sky Sport dovrebbe finire in prestito in Sicilia, in Serie B. Come scrive Matteo Moretto, il club rossonero e quello rosanero si scambieranno questa mattina i documenti necessari per sancire il passaggio del giocatore. Secondo l'indiscrezione queste sarebbero le cifre definitive dell'operazione: un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più due di bonus. A questo va aggiunta una percentuale sulla futura rivendita del 25%.

9.08 - Marco Pellegrino sarà un nuovo giocatore della Salernitana. Il centrale argentino di proprietà del Milan è partito da Linate questa mattina alla volta della regione campana dove oggi verrà definito il suo passaggio in prestito alla squadra allenata da Pippo Inzaghi. Un trasferimento che ha dovuto aspettare anche il via libera della FIFA dal momento che in questa stagione sportiva Pellegrino aveva indossato già due maglie, quella rossonera e quella del Platense. Il via libera è arrivato e Pellegrino è in partenza. Intercettato dai microfoni di Sky Sport all'areoporto, queste sono state le parole di Pellegrino prima di imbarcarsi per la sua nuova avventura: "Pronto ad iniziare questa nuova esperienza, spero vada tutto bene. C’erano altre squadre, perché la Salernitana? Per far bene e per giocare”. Con il Milan, in questi sei mesi, ha collezionato una sola presenza prima di farsi male al piede e rimanere fuori per circa tre mesi.

9.00 - Il Milan, dopo aver richiamato Gabbia, aver acquistato Terracciano e aver concluso alcune operazioni in uscita, potrebbe piazzare una zampata all'ultimo momento. Almeno secondo il Corriere dello Sport che questa mattina titola così: "Milan, un centrale last-minute per Pioli". I nomi che sono rimasti sul tavolo sono principalmente due: Trevoh Chalobah e Tanguy Nianzou Kouassi. Entrambi sarebbero ancora possibili se il Chelsea o il Siviglia accettassero la formula del prestito, che è l'unica condizione che vuole seguire la dirigenza rossonera a questo punto.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Siamo entrati nell'ultimo giorno di mercato invernale. La possibilità di concludere trattative, terminerà alle ore 20 di questa sera. Il Milan fino a questo momento ha richiamato Gabbia e acquistato Terracciano dal Verona, concludendo poi qualche operazione in uscita come Luka Romero in prestito all'Almeria e la cessione di Rade Krunic. Seguite con noi minuto dopo minuto tutti gli aggiornamenti dell'ultimo giorno di mercato. Restate su MilanNews.it!