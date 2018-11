LIVE MN - Morace: "Vogliamo restare al vertice, Giugliano recuperata. Complimenti di Rino? Stima reciproca"

Termina qui la conferenza stampa di coach Morace. Un saluto ed un ringraziamento a tutti i lettori di MilanNews.it!

Giacinti ed il numero di gol altissimo: "Mi stavo trattenendo (ride, ndr). Da un lato mi dispiace e dall'altro sono contenta perché è sempre in vetta alla classifica capocannonieri, ma al posto di 7 avrebbe potuto già farne 17 per quante palle ha avuto. Va bene però, ci stiamo lavorando perché creiamo tanto e dobbiamo essere più brave a concludere soprattutto contro le big come Juventus e Fiorentina che difendono al top. A volte, bisogna capitalizzare quell'unica mezza occasione che ti concedono. Preferisco però che abbia tante occasioni come ora che non arrivare mai davanti alla porta".

La crescita del calcio femminile: "Rispetto ai miei tempi, il calcio femminile è cresciuto a livello tattico e fisico. Siamo più vicine agli standard europei. A livello di risonanza, entrando nel sistema grandi squadre è normale che cresca il complesso: le calciatrici sono più tutelate e responsabilizzate. Questo sistema potrà crescere ancora di più, soprattutto perché questo è l'anno del mondiale e può essere pubblicizzato ancora di più".

Ti aspettavi di essere prima in classifica? "Mentre le altre squadre si sono rafforzate sul mercato, tenendo il blocco originale, noi siamo completamente nuove. Abbiamo assemblato un gruppo di ragazze e non è facile. Non so se siamo una sorpresa, anche nel pre campionato stavamo molto bene. Con un buon calcio unito a carattere e vittorie. Vorrei non essere più sorpresa, significa che siamo in testa da molto".

Milan vs Juventus è sempre una classica del calcio italiano, anche al femminile: "A noi farebbe tanto morale e piacere un successo, vorrebbe dire avere il primato solitario della classifica. Una vittoria ci porterebbe ancora più voglia, ma la Juventus nel calcio femminile è la squadra da battere e si sono ancora più rafforzate. Speriamo di fare un ottimo risultato, anche se sappiamo che loro sono state create per vincere mentre noi veniamo ex novo. All'inizio nessuno ci considerava, ora siamo in testa. Noi ci rendiamo conto di migliorare di gara in gara, ma so per prima io dove dobbiamo migliorare. Può essere simile alla gara fatta contro la Fiorentina. Al di là delle individualità, sarebbe una partita di carattere. La cosa che mi fa più piacere è che mi dicono che le mie ragazze siano 11 'Caroline', perché non mollano mai e hanno la voglia di vincere sempre e contro chiunque".

I complimenti di Gattuso: "Ringrazio Rino, la stima è assolutamente reciproca. Per domani abbiamo recuperato qualche ragazza e abbiamo sempre aggiunto qualcosa, Giugliano sta bene e per noi è importante. Ci tenevamo che ci fosse, un grazie al nostro ottimo staff medico".

Le prime parole di coach Morace: "Non è Morace vs Guarino perché è stata compagna e poi mia giocatrice, quindi c'è un rapporto di stima reciproca. Domani è solo Juventus, che punta decisa al titolo, contro di noi che siamo in alto in classifica e cercheremo di restarci".

