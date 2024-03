live mn Nicola in conferenza: "Prendere 3-4 gol dal Milan è un attimo. Spiace per il gol preso con uno nostro che si è infortunato"

vedi letture

Davide Nicola, allenatore dell'Empoli, è presente in conferenza stampa al termine del match contro il Milan, vinto per 1-0 dai rossoneri grazie al gol nel primo tempo di Pulisic.

Segui in diretta le dichiarazioni di Nicola con il live testuale su MilanNews.

Rimpianti?

"Abbiamo cercato di osare, sia nel primo che nel secondo tempo. Sapevamo benissimo di giocare contro una squadra di grande qualità e se noi non ci aiutiamo anche con i magazzinieri giocando da squadra... Abbiamo concesso lo stretto indispensabile per il volume di gioco che fa il Milan, perché prendere 3-4 gol dal Milan è un attimo. Siamo stati corti tra i reparti. Era importante non uscire dalla partita e lo abbiamo fatto, quindi di questo sono soddisfatto. Poi si accetta il risultato perché per far punti qua bisogna essere perfetti. Mi dispiace per il gol perché abbiamo preso il gol su un'occasione in cui un mio giocatore si è infortunato. Se giochiamo così possiamo raggiungere ciò che sappiamo. Dobbiamo fare qualcosa di straordinario da ora in poi".

Ha lavorato anche sulla testa...

"Noi lavoriamo a 360 gradi, su tutto, sulle richieste, sulle idee, sul progetto, sui dati. Ora pensiamo a venerdì contro un'altra grande squadra; questo tipo di partite ci aiuta a crescere, perché capisci che c'è un divario colmabile con la convinzione e la consapevolezza".

Lotta salvezza: come la vede?

"Lotta salvezza intrigante, raramente si sono viste così tante squadre coinvolte a questo punto del campionato. Poi è vero che magari potremo affrontare squadre con cui esprimerti meglio, ma in ogni singola partita si può trovare la possibilità di raccogliere punti, come successo a Torino per esempio".

Come sta Ismajli?

"Si faranno degli esami".

Molto bene Caprile.

"Lui come gli altri sta dando la disponibilità a credere in qualcosa che sembrava quasi perso. Poi è un giovane: ha la personalità per fare il portiere, ha un ampio margine di crescita e ha un bravo allenatore dei portieri come Sicignano. Lui deve. restare affamato, voglioso e umile".

Ha rigenerato l'Empoli...

"Il lavoro è l'unica cosa che conosco, accantonare le cose e ripartire. Ogni giorno ti metti lì e credere in ciò che fai".