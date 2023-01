LIVE MN - Nicola: “Non si è visto il bel gioco della Salernitana oggi? Non sono d’accordo”

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, si è così espresso in conferenza stampa post sconfitta contro il Milan rispondendo alla seguente domanda:

Mister, però per 80 minuti questo bel gioco non si è visto...

"Non sono d'accordo. Io ho visto una Salernitana che ha provato a proporre calcio, in qualche circostanza avremmo trasformare la mole di gioco in conclusioni pericolose nello specchio della porta. Commettiamo molti errori perchè alcuni giocatori devono migliorare sotto diversi punti di vista".