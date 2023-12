live mn - Palladino in conferenza: "Complimenti al Milan. Ecco in cosa deve migliorare Colombo"

Raffaele Palladino, allenatore dei brianzoli, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Monza, match vinto per 3-0 dai rossoneri a San Siro.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MN.

Che partita è stata?

"Complimenti al Milan innanzitutto. Il primo gol è stato un po' frutto del caso, ma poi diventa difficile riprenderla. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra".

Manca un po' di concretezza?

"Essere concreti dipende anche dalle qualità che si hanno. Davanti ci manca un po' di qualità, un pizzico di cattiveria e di determinazione. Poi le occasioni oggi ci sono state con Colombo, Colpani, Ciurria... Dobbiamo migliorare su questo aspetto. Mi piace la squadra che gioca piuttosto che una squadra che si metta tutti dietro senza creare occasioni".

Buon ingresso di Carboni Valentin...

"È un talento e l'ho aspettato, ora quando entra determina. Poi può crescere ancora di più, sono sicuro che continuerà a fare bene. Sta lavorando bene".

Manca la finalizzazione?

"Mi preoccuperei se non facessimo azioni da gol, dobbiamo incidere un po' di più. Poi negli ultimi metri sta un po' alla qualità dei giocatori...".

Un giudizio su Colombo.

"Il mio compito è cercare di migliorare ogni singolo ragazzo. So che davanti possiamo fare qualcosa in più ed è compito mio, non dei ragazzi.L'anno scorso abbiamo trovato tanti gol dai quinti, ora ci mancano un po'; troveremo la soluzione giusta. Colombo secondo me ha fatto una buona gara, però gli manca il gol, un po' di guizzo finale. Da lui ci si aspetta molto; è un attaccante di manovra, completo. Deve migliorare negli ultimi metri, giocando sia destro che sinistra, attaccando di più il primo palo. Poi è un giovane, va lasciato tranquillo. Non ci sono problemi con lui: io sono soddisfatto perché sta aiutando la squadra".

Serve qualcosa dal mercato?

"Del mercato non parliamo, poi vediamo a gennaio. Ne parlerà poi Galliani, ma sono contento dei ragazzi che ho".

15:42 | Termina qui la conferenza.