LIVE MN - Palladino in conferenza: "Ringrazio Pioli per i complimenti. Ci è mancato il guizzo finale..."

© foto di Luca Cilli

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, si è così espresso in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan:

Si è visto un Monza diverso fra i due tempi?

"Nel primo tempo siamo stati bravi nella fase di non possesso palla concedendo poco ad una grande squadra come il Milan. Il rammarico, come ho detto alla squadra, è la fase di possesso palla dove siamo stati troppo leggeri. Abbiamo perso palla troppo velocemente. Ci è mancato un pizzico di coraggio ed intraprendenza. Nella ripresa invece meglio, abbiamo provato a giocare ed abbiamo fatto anche delle rotazioni. Bene la fase difensiva anche se c'è stata qualche loro ripartenza. Ci è mancato il guizzo finale anche perchè il Milan fisicamente poteva calare. Ho fatto comunque i complimenti alla squadra".

I cambi vi hanno dato qualcosa in più?

"Credo che chi è entrato ha fatto bene, dando energia fisica e mentale. Il Milan chiaramente è sceso fisicamente ma si è difeso bene. Personalmente ho provato interpreti e moduli di gioco provando tutto però non è andata bene, non siamo riusciti a riprenderla. Il palo di Ciurria mai visto nella mia carriera: palo, schiena del portiere. Vorrà dire che la prossima volta andrà meglio. Ciurria è un calciatore per cui stravedo, con grandi qualità fisiche e tecniche e sta crescendo gara dopo gara. Strano che uno come lui non abbia fatto una carriera importantissima perchè per me può giocare ovunque in qualsiasi zona del campo"

Pioli ha fatto i complimenti al Monza. La rende orgoglioso?



"Ringrazio il mister per i complimenti. Sono orgoglioso dei miei calciatori, mi spiace averli visti dispiaciuti nello spogliatoio. Ringrazio Pioli ma ci sono squadre davvero forti in questo campionato, noi dobbiamo pensare a noi stessi"

Ha sentito il presidente Berlusconi dopo la partita?

"Il presidente Berlusconi non l'ho sentito, ho parlato con Galliani che ci ha riferito che era comunque contento della partita. Ci ha detto di essere orgogliosi per come giochiamo a calcio. Dispiace aver perso l'imbattibilità ma questa partita ci farà crescere tanto"

Nella ripresa vi è mancato un pizzico di lucidità nell'ultimo passaggio?

"Non sono d'accordo, non dovevamo prendere le ripartenze ma il Milan lo abbiamo messo in difficoltà. Abbiamo preso un palo, ma anche altre mezze occasioni in area con Izzo e Birindelli. Sappiamo che affrontiamo i campioni d'Italia che non hanno preso gol da Tottenham e Torino. Dobbiamo essere soddisfatti della nostra partita"