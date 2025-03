live mn Pedro: "Un rigore all'ultimo minuto pesa sempre, anche per me"

Pedro, attaccante della Lazio, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio, valido per la 27esima giornata di Serie A e terminato 1-2 per i biancocelesti.

Pesava il rigore?

"Un rigore all'ultimo minuto pesa sempre. Sono contento per il gol e per la vittoria".

Cosa manca alla Lazio?

"Chiudere le partite. Creiamo tante occasioni, giochiamo bene, ma dobbiamo trovare più fiducia davanti alla porta: in tante partite abbiamo creato tanto e poi il risultato positivo non viene. Stiamo lavorando molto bene tutti".

Ti trovi bene dalla panchina?

"Difficile a volte entrare, leggere la partita. Poi quando entro cerco di fare il meglio possibile".

Fin quando ti vedremo a questo livello?

"Non lo so. Cerco di sfruttare ogni minuto e ogni partita, poi ci sono momenti buoni e momento meno buoni. Non so che possibilità avrò, sono concentrato solo sulla Lazio".

