LIVE MN - Pioli dopo il 4-0 a Napoli: "Era il momento giusto per ritornare a quattro. Diaz niente di grave"

© foto di Federico De Luca 2023

Il Milan annichilisce il Napoli al Maradona con una grande prestazione di squadra. A breve le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa: "Rigiocare la Champions per noi il prossimo anno è molto importante. Per cui la testa va alla prossima partita".

Sul ritorno alla difesa a quattro

"Era il momento giusto per ritornare a questo sistema, il Napoli ci ha creato delle difficoltà ma la squadra ha interpretato molto bene la gara. Dobbiamo pensare alla prossima gara".

Cosa gli è piaciuto di più?

"La personalità della squadra, per come hanno interpretato la gara. Sicuramente è il collettivo che ci deve esaltare, oggi abbiamo messo insieme tutte le caratteristiche che servono per esaltare i nostri giocatori".