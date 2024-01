live mn - Pioli in conferenza: "A Leao hanno fatto molto piacere i cori dopo i fischi di sabato. Su Pulisic trequartista..."

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari, match valido per gli ottavi di Coppa Italia e vinto per 4-1 dai rossoneri a San Siro.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MN.

Un commento alle prestazioni dei giovani...

"Sono molto contento, li stiamo seguendo con molta attenzione. Hanno talento e qualità, ma soprattutto hanno dei bellissimi atteggiamenti, molto disponibili, molto umili. È stata una serata giusta"..

Jovic sta rispondendo presente.

"Non so se siete stati cattivi... Per me Luka ha grandi mezzi e ha sofferto, per il fisico che ha, la mancata preparazione estiva. Ora sta bene ed è un giocatore forte, che ci deve credere. Voglio pretendere ancora di più da lui".

Come mai è entrato Leao?

"Volevo dare minutaggio anche a chi ha giocato sabato, perché è meglio giocare che allenarsi".

Le hanno fatto piacere i cori per Leao dopo i fischi di sabato?

"I nostri tifosi si contraddistinguono sempre nei momenti delicati e difficili. Hanno dimostrato sensibilità verso un giocatore che forse era stato fischiato sabato, l'aspetto mentale è molto importante... A Rafa ha fatto molto piacere".

Prove di 4-2-3-1 con Leao, Pulisic e Chukwueze nel finale?

"C'era anche all'inizio, noi variamo molto. Pulisic mi piacerebbe molto trequartista, è un giocatore molto intelligente. Adesso però la partenza di Chukwueze ci chiude una soluzione in più, però vedremo"