Pioli in conferenza: "Abbiamo saputo del sorteggio in aereo: ciò che ho visto..."

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dall'Olimpico al termine del match vinto contro la Roma.

Ecco le sue dichiarazioni:

È stata la migliore espressione del Milan?

"Sono sicuramente soddisfatto, perché cresciamo di partita in partita, torvando meccanismi che ci permettono di controllare la gara, di essere pericolosi e di subire poco. Stavo preparando la sostituzione dei due ammoniti, ma è per come abbiamo sofferto che la squadra mi è piaciuta. C'è soddisfazione, c'è tanto da fare, ma abbiamo lavorato bene".

Bilancio del mercato.

"i voti siete bravi voi a darli, ma sono molto soddisfatto di quello che ha fatto il club, che ha anche seguito le mie indicazioni. Era il momento giusto di cambiare qualche faccia: abbiamo preso giocatori forti. Jovic faceva parte della lista di attaccanti che stavamo seguendo; è uno di qualità e di talento, penso che potrà far bene con noi".

Miglioramento nel carattere?

"Se avessero pareggiato non avresti detto così. Noi vogliamo abbinare la prestazione al risultato. Abbiamo tante cose su cui lavorare, ma abbiamo già dimostrato che il lavoro estivo è stato positivo. E di questo ero già convinto".

La difesa è rimasta quella passata stagione...

"Credo che il club abbia costrutio una squadra con tanti giocatori con caratteristiche diverse e per me questo è molto imporytante, ma dobbiamo avere un concetto di gioco ben chiaro, che non vuol dire posizioni fisse, anche se penso che la continuità sia importante. Proveremo anche qualcosa di diverso".

Un commento alla prestazione di Loftus-Cheek?

"Ruben è molto forte. La Roma è una squadra molto fisica, ma lui ha fatto una partita eccezionale. Deve continuare così, può essere un centrocampista totale".

MN - Quali sono state le reazioni al sorteggio di Champions?

"Lo abbiamo saputo sull'aereo, ho communicato subito ai giocatori e mi è piaciuta la loro reazione: non ho visto paure, ansia, timori, ma ho visto stimoli, eccitazioni. Siamo il Milan, vogliamo lottare"