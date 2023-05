LIVE MN - Pioli in conferenza: "Forse ecco l'errore... Aspetto domani per parlare coi giocatori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Cremonese, sfida pareggiata per 1-1. Segui tutte le sue dichiarazioni con il live testuale su MN.

Pari che brucia?

"Brutta frenata. È un pari che non ci soddisfa. Dobbiamo trasformare questa delusione in determinazione per le prossime partite: non stiamo ottenendo i risultato che volevamo. Certo che sono arrabbiato e deluso. Il campionato si complica: abbiamo ancora le nostre carte da giocarci, ma è chiaro che dobbiamo cambiare il risultato".

Il Milan manca quando le gare non sono decisive?

"Queste sono partite decisive, forse è qui l'errore. Non giocavamo solo contro la Cremonese stasera, ma contro la Juve, l'Inter, la Roma, l'Atalanta... Il primo tempo mi è piaciuto, poi il secondo tempo abbiamo smesso di giocare da squadra".

Cosa è mancato al Milan?

"Sbagliamo troppe volte l'ultimo passaggio e l'ultima decisione. Bisogna far di più: bisogna essere più veloci, decisi e determinati.

Come ha visto i suoi giocatori a fine gara?

"Non ho visto i giocatori a fine partita, preferisco aspettare domani".

Ha la sensazione che la sua squadra sia mentalizzata su tutte le partite?

"Voi siete bravissimi a sottolineare quando la squadra sbaglia approccio. Oggi abbiamo fatto un primo tempo di energia e volontà di alto livello, ma ci è mancata la qualità e il gol. Il secondo tempo è stato differente. Con tutta la partita giocata come il primo tempo secondo me non finiva così..."