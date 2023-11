live mn - Pioli in conferenza: "Meritiamo i fischi. La reazione col PSG ci sarà"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, match perso per 0-1 dai rossoneri.

Segui in diretta le sue dichiarazioni

Come mai la squadra ha riempito poco l'area?

"Abbiamo fatto fatica, una partita negativa. Prestazione peggiore dell'ultimo periodo. Non abbiamo dato ritmo, abbiamo fatto fatica a capire quando affondare e riempire l'area. Ci dispiace".

Gruppo non compatto?

"Bisogna parlare di come abbiamo giocato, non del gruppo. Non siamo nel nostro momento migliore. Siamo stati volenterosi e generosi, ma non lucidi e qualitativi. Potrei dire che un paio di occasioni le abbiamo avute per andare in vantaggio, ma non siamo stati squadra non come gruppo, ma nel giocare bene".

Primi fischi oggi...

"I tifosi ci hanno sostenuto tantissimo. Stasera meritiamo e merito i fischi. Poi penso che non vedano l'ora di riabbraccarci ancora"

Bollettino infortunati.

"Spero di recuperare Pulisic, Chukwueze, Kjaer, Theo. Krunic ha avuto un fastidietto. Un po' un fastidietto, un po' l'ammonizione, ho preferito non rischiare".

Perché è arrivata questa prestazione?

"Quest'anno abbiamo vinto contro queste squadre, poi tutti fanno fatica contro formazione così chiuse. Siamo stati poco lucidi, molto frenetici, abbiamo sbagliato troppo. Poi capire il perché... rivedrò bene la partita per capire bene cosa non ha funzionato nel dettaglio".

Involuzione di Reijnders?

"Si muove tanto, può fare meglio in fase di finalizzazione".

Reazione col PSG?

"La reazione ci dovrà essere per forza e ci sarà per forza, perché la partita è troppo importante".

Il modulo ha facilitato la vita all'Udinese?

"Dovevamo aprire un po' il gioco inizialmente e poi andar dentro per trovare le punte e le combinazioni tra di loro".