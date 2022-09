LIVE MN - Pioli in conferenza: "Non ne usciamo consapevoli di essere forti, ma arrabbiati"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro il Napoli, Stefano Pioli è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale.

È deluso?

"C'è delusione, quando si gioca così non si dovrebbe perdere. Ci tenevamo alla nostra imbattibilità. La nostra mancanza è aver segnato solamente un gol, dovevamo fare più gol. Difesa? Abbiamo concesso 4 tiri in porta al Napoli, che ha fatto 4 gol al Liverpool; poi sul secondo gol qualche errore l'abbiamo fatto".

L'episodio chiave è la sostituzione di Calabria?

"No, lei può dire quello che vuole ma per me è no. L'ho tolto per un affaticamento muscolare. Peccato perché abbiamo fatto tutto per vincere. Non dobbiamo dire 'bravi ragazzi, abbiamo giocato bene', perché se si gioca bene bisogna vincere".

Il Napoli in cosa l'ha sorpresa?

"In niente, li conoscevo sia nei singoli che nelle posizioni. Hanno un centrocampo molto forte, esterni veloci, molta profondità, ma sono cose che tutti conoscevamo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte anche noi. Poi col Napoli a San Siro non ci riesce bene...".

I tifosi hanno applaudito la squadra a fine partita...

"I tifosi sono fantastici e riconoscono quando la squadra dà tutto quello che ha. Io so di allenare una squadra forte e non dobbiamo uscire da questa partita ancora più consapevoli di essere forti, ma arrabbiati perché dovevamo vincere".

È stata la miglior prestazione del Milan?

"Mi piacerebbe dirlo, ma faccio fatica perché abbiamo perso".