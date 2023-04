LIVE MN - Pioli in conferenza: "Non siamo completamente soddisfatti, volevamo vincere"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine di Roma-MIlan. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che emozioni ha vissuto questa sera all'Olimpico?

"E' un po' quello dei miei giocatori. Non completamente soddisfatti e felici. Volevamo vincere la partita, che abbiamo approcciato bene e controllato. Ma siamo stato poco pericolosi anche per merito della Roma, che in casa subisce pochi gol. La partita è stata molto difficile, ha avuto poco ritmo e ci sono state tante interruzioni".

Cos'è mancato?

"Credo sia mancata la velocità della palla ma anche la precisione sopratutto nelle sponde e nell'uno contro uno dove potevamo trovare qualche soluzione più favorevole. Ci vuole meno frenesia, nel secondo tempo abbiamo preso delle decisioni affrettate. Ci aspettavamo queste difficoltà.

Cosa si aspetta della prossime partite?

"Non abbiamo pensato all'ultima volta che abbiamo giocato qua, abbiamo approcciato bene la partita sopratutto nel primo tempo. Sono molto fiducioso per il campionato e per la Champions. Questo sarà il periodo decisivo della stagione. Dobbiamo fare tutti qualcosina in più se vogliamo fare qualcosa in campionato e se vogliamo andare avanti anche in Champions".

Come pensa di risolvere il problema sulla fascia sinistra?

"Normale che gli avversari ci conoscono. La Roma è sempre aggressiva e gli spazi ci sono meno. Abbiamo trovato buone situazioni ma Rafa poteva andare più in profondità in certe situazioni. Oggi non siamo stati bravi a portare la palla da una parte all'altra".

C'è così tanta differenza fra Milan e Roma?

"Il periodo difficile è alle spalle, la squadra adesso è diversa e stiamo bene. Vogliamo cercare di vincere con i nostri pregi e difetti. Sono contento del gruppo che ho a disposizione. Ho giocatori forti e seri, che credono in quello che facciamo. Guardo in casa mia, non conosco le situazioni dell'altro collega".

Ci sarà tanto turn over?

"Credo che alla fine tutti i giocatori fanno un buon minutaggio. Adesso sarà inevitabile, oggi ero molto concentrato sulla partita di Roma e non ho ancora fatto le scelte per mercoledì. Normale che ci saranno rotazioni, soprattutto vedendo ciò che abbiamo recuperato. Ci aspettano delle partite importantissime in campionato e in Champions. Se voglio arrivare bene devo mettere in campo giocatori che stanno bene fisicamente e mentalmente. Sicuramente farò qualche cambio con la Cremonese e la Lazio".

