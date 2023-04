LIVE MN - Pioli in conferenza: "Non so l'entità, ma qualcosina Ibra ha avuto..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, sfida vinta 2-0 dai rossoneri grazie alla doppietta di Rafael Leao. Segui tutte le sue dichiarazioni con il live testuale su MN.

Questo Leao può scalare la classifica del Pallone d'Oro?

"Mi piace questo poco equilibrio, tre mesi fa era tutto da buttare... Rafa è forte, per far bene abbiamo bisogno di giocatori forti, come Theo e Maignan. Ma ora dobbiamo restare concentrati: c'è da giocare lo scontro diretto con la Roma e non pensare a cose che non possiamo determinare".

Partita nettamente diversa rispetto all'andata...

"Il primo tempo di Lecce è stato tra i peggiori del campionato. Ora siamo un'altra squadra: di testa, di gambe, che ha ripreso a giocare per le proprie qualità e caratteristiche... Abbiamo vinto una partita difficile, potevamo essere più pericolosi".

Come sta Florenzi?

"Florenzi sta bene, ho scelto Kalulu per gli uno contro uno sugli esterni".

Krunic assomiglia a Brozovic?

"Ha personalità sicuramente. È arrivato da una squadra più piccola del Milan, ha bisogno di trovare le sue certezze. L'abbiamo rimodellato da un centrocampista d'inserimento a più un costruttore di gioco. È uno dei tanti titolari del Milan. Sono molto contento per lui, se lo merita".

Cosa ha avuto Ibrahimovic?

"Ha sentito qualcosa al polpaccio e si è fermato... Pensavo di farlo giocare, ma mi ha detto che non era disponibile. Non so l'entità, ma qualcosina ha avuto".

Il secondo posto non è lontanissimo...

"L'obiettivo è fare tanti punti e superare chi ci sta davanti. Abbiamo tre scontri diretti. Abbiamo tutte le possibilità per fare tanti punti, ma sono gli sconti diretti che determineranno la classifica finale. Oggi era importante, sabato lo sarà di più".

C'è una partita che rigiocherebbe?

"Ce ne sono tante... Mi piace pensare che il meglio deve ancora venire".