live mn - Pioli in conferenza: "Nuovo attaccante? Sapete come la penso. Rispetto all'anno scorso..."

vedi letture

La prima nel San Siro milanista della Serie A 2023-2024 si è conclusa con una roboante vittoria del Milan contro il Torino per 4-1, grazie alle reti di Pulisic e di Theo e alla doppietta su rigore di Giroud; di Schuurs il momentaneo pareggio granata.

Stefano Pioli commenterà e analizzerà il match tra poco in conferenza stampa: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su MN.

È sorpreso anche lei da questo rendimento?

"Non sono sorpreso, perché li vedo allenarsi dal 19 luglio. Ho visto dei passi in avanti significativi rispetto a Bologna, per come li vedo lavorare e per come sono intelligenti i nuovi sapevo che non sarebbe servito tantissimo tempo. Sta nascendo un grande gruppo, che lavora insieme, che corre insieme. Se manteremmo questa base ci mantere

E l'attaccante...

"Sapete come la penso. Al momento siamo a posto così, il club vedrà se servirà qualcosa"

Juric ha appena detto che il Milan è nettamente più forte dell'anno scorso...

"Siamo diversi dall'anno scorso, siamo gli stessi per volontà, motivazione e voglia di lavorare bene insieme. È troppo presto per dare dei pareri così decisi. la squadra mi è piaciuta oggi, ci siamo mossi tantissimo, forse anche troppo... Non abbiamo mai perso equilibri e distanze".

6 punti su 6.

"Vincere è sempre positivo, ma la cosa più importante di stasera e aver visto passi in avanti rispetto a Bologna, in cui non siamo stati così compatti e solidi come oggi".

Chi è il vice Krunic?

"Se non c'è lui giocherà un altro con altre caratteristiche. non voglio doppi ruoli con le stesse caratteristiche, l'importante è avere principi di gioco":