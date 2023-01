LIVE MN - Pioli in conferenza: "Quando faccio i cambi penso sempre che siano le cose migliori per la squadra"

MilanNews.it

Cosa è successo negli ultimi minuti?

"Abbiamo regalato un angolo e poi gli ultimi minuti sono stati concitati e meno lucidi. È un peccato per la prestazione che abbiamo fatto, ma ci insegnerà a rimanere più concentrati nelle prossime partite. Non è stato un problema di atteggiamento; se si parla di volontà e di spirito non siamo secondi a nessuno. Stranamente abbiamo subito due gol su palla inattiva quando avevamo più cm in campo; ho rivisto le azioni dei gol, ma ci sono stati degli errori in marcatura, non sui posizionamenti".

Rifarebbe i cambi proposti?

"Quando faccio dei cambi penso sempre che siano le cose migliori per la squadra. Abbiamo regalato un angolo e commesso errori sulle palle inattive. Non credo c'entri l'aspetto tattico. Ci vorrà determinazione e lucidità nel dopo questa partita".

Riproporrà la difesa a tre?

"Non credo che abbiamo perso punti per la difesa a tre... Può essere che la riproporrò".

TMW - Un aspetto positivo: Leao e Saelemaekers sembrano cresciuti molto nella gestione di alcuni palloni.

"Mi dispiace perché stiamo controllando molto di più le partite, siamo migliorati molto in questo. Leao e Saelemaekers sono giocatori forti che stanno crescendo tanto, devono sicuramente continuare così".

