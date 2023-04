LIVE MN - Pioli in conferenza: "Se rifarei le scelte? Sempre le stesse domande..."

"La squadra ha fatto tutto per vincere la partita, forse nel primo dovevamo alzare di più i terzini... Per atteggiamento, intensità e volontà stiamo tornando ad un livello molto positivo. Poi non ho mai pensato di perdere le partite per sfortuna, ma oggi non siamo stati fortunati. Siamo delusi per il pareggio. Poche volte ci è successo di controllare le partite così in maniera anche abbastanza facile. Ci sono mancati i movimenti precisi e veloci negli ultimi 20 metri".

Rebic e Origi sono usciti tra i fischi...

"Se Rebic e Origi avessero segnato sarebbero cambiati i giudizi. Non credo che i fischi possano aiutare i giocatori ad avere più fiducia ed entusiasmo"

Come ha visto Thiaw nella difesa a 4?

"Bene, bene. Abbiamo difensori attenti nelle palle sporche. Molto attento, affidabile, mi è piaciuto anche nella trasmissione della palla".