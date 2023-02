LIVE MN - Pioli in conferenza: "Se vincessimo sempre 1-0 sarei felicissimo. Su Maignan e Bennacer..."

Fonte: dall'inviato all'U-Power Stadium di Monza

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa nel post vittoria contro il Monza: "Il Milan è guarito? Si è guarito, è stata una settimana perfettacon le vittorie contro Torino, Tottenham e Monza, tutte avversarie difficili. Da qui possiamo ripartire. Non abbiamo nemmeno subito gol e siamo sulla strada giusta. C'era bisogno di ritrovare compattezza, adesso la differenza non è tattica ma della voglia che abbiamo ritrovato di vincere magari anche sulle seconde palle. Torneremo a giocare a quattro quando ritroveremo le caratteristiche giuste. Il Monza nella ripresa è stato più brillante ma abbiamo lottato fino alla fine e questo è importante. Peccato non aver chiuso la partita nella ripresa"

Come ha visto De Ketelaere?

"Il gol arriverà, deve continuare a lavorare e credere nelle sue possibilità. Ha esordito anche Bakayoko che può darci una mano anche con la sua esperienza"

Come giudica i due tempi del Milan?

"Bene nel primo, noi però non possiamo subire così tanto la pressione avversaria anche se negli ultimi 20 minuti le energie sono calate. Non è calata però la voglia di portare a casa il risultato contro un Monza che era la migliore squadra del momento in campionato"

I suoi difensori hanno le caratteristiche per giocare a 3 dietro?



"Malik Thiaw ci da fisicità e possibilità di duellare con gli attaccanti di peso. Anche gli altri calciatori hanno le caratteristiche per giocare a tre per accompagnare l'azione offensiva"

Spera nel rientro in gruppo di Maignan e Bennacer?

"Maignan in gruppo in settimana? Sta proseguendo bene il lavoro, spero che in settimana possa fare qualcosa con la squadra così come per Bennacer".

Come sta Pogeba?

"Pobega sta attraversando un buon momento, come tanti altri calciatori. Poi è chiaro che devo fare le scelte".

Un ricordo per Castagner...

"Ho saputo poco fa. Bravissima persona, sempre col sorriso, lo ricordo con molto affetto".