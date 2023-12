live mn - Pioli in conferenza: "Theo e Leao non mi hanno mollato. Dobbiamo ritrovare quella magia..."

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Salernitana-Milan.

Il gol di Jovic ha tolto le castagne dal fuoco...

“No, non è il risultato che volevamo, non era la prestazione che mi aspettavo. Chiaro che abbiamo provato a vincere fino alla fine, ma abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo fatto pochi gol. Se continuiamo così non arriviamo ad avere la continuità necessaria”.

Theo e Leao l'hanno mollata?

“Non mi hanno mollato. Hanno fatto un partita sotto le loro qualità, peccato perché in queste partite possono fare la differenza ma non ci sono riusciti”.

Perché non è andata come si aspettava?

“Mi aspetto sempre la miglior prestazione. Non siamo stati bravi a cercare di continuare a colpire, dopo l’1-0 abbiamo gestito ma devi attaccare e poi non si possono concedere due gol in situazioni in cui si può difendere meglio. La Salernitana mi aspettavo facesse la partita della vita, hanno fatto quello. Dobbiamo fare meglio, se non vinciamo queste partite significa che non siamo ancora una grande squadra. Ci sono state tante partite dove non siamo usciti con il risultato e la prestazione che volevamo. Oggi abbiamo provato a vincere fino alla fine, ma se non ci riesci devi essere autocritico”.

È amareggiato e preoccupato?

“Amareggiato sicuramente, preoccupato anche perché dobbiamo ritrovare l’entusiamo e la magia che abbiamo avuto nel mio Milan, e questi passi falsi ci impediscono di ritrovarli, tutti dobbiamo fare di più”.

È mancata l'anima?

“Non sono d’accordo sulla mancanza d’anima, l’abbiamo messa oggi. Sono mancate l’attenzione e la voglia di trovare il risultato, cose in cui siamo ancora indietro. Forse è mancata un po' di voglia... Siamo ancora troppo altalenanti”.

Sugli infortuni:

“Gli infortuni sono un problema serio”.