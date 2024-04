live mn Pioli: "Non possiamo aspettarci sempre che sia Leao a saltare due-tre giocatori... Fischi? Erano romanisti"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e vinta dai giallorossi per 0-1 grazie al gol di Gianluca Mancini.

La Roma ti ha sorpreso?

"Non ci ha sorpreso, ha solo cambiato fascia El Shaarawy che ha fatto ciò che di solito fa a sinistra. Nel primo tempo non siamo stati così netti, così lucidi senza palla, non siamo stati aggressivi. Non è stata la nostra miglior partita dal punto di vista della qualità".

Preoccupato dalla mancanza di aggressività?

"Tu sei aggressivo quando le distanze sono giuste. Io credo che la squadra sia stata molto generosa, ma non col coraggio e le distanze giuste che dovevamo avere".

Quanto è ripida la salita del Milan?

"La salita è ripida perché il livello si è alzato, ma sono convinto che la squadra possa giocare ad un livello superiore e se giochiamo a quel livello abbiamo tutte le possibilità di giocarcela. È quello che ho detto alla squadra dopo la partita".

È mancato Leao...

"Rafa secondo me è stato poco fuori, poco largo, molto dentro e ha favorito i difensori della Roma. Dobbiamo migliorare la circolazione e la qualità dell'ultimo passaggio. Non possiamo aspettarci sempre che sia Rafa a saltare due tre giocatori. Abbiamo altri giocatori con la qualità necessaria per far meglio nell'ultima giocata. Certo che rivedremo la partita e la prepareremo in modo preciso".

Che ne pensa di De Rossi?

"De Rossi mi è sempre piaciuto come giocatore, mi sembrava una persona dritta, retta. Abbiamo avuto dei diverbi, quando ero al Chievo... Mi piace come parla, come si comporta. Poi da allenatore ha appena cominciato, ma si vede che ha le idee chiare".

Approccio molle?

"L'approccio non è stato molle, ma poco attento dal punto di vista tattico, siamo stati poco comunicativi".

Come giudica i fischi a Leao?

"Erano romanisti, credo...".

Milan non fortunato con Turpin?

"Non siamo fortunati con questo arbitro".

C'è qualcosa da salvare di questa partita?

"Se ripeteremo il secondo tempo e miglioreremo qualche giocata dal punto di vista tecnico, credo che non siamo molto lontani da battere questo tipo di avversario".

Leao poco in partita quando il gioco si fa duro?

"Accetto e capisco che si debba parlare dei giocatori più forti, ma fino a ieri lo decantavate... Poi sono stati bravi anche i difensori loro e non credo che non sia una partita più maschia del solito a fargli fare una brutta partita. Sono sicuro che Rafa farà tesoro di questa gara".