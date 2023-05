LIVE MN - Pioli: "Se Rafa non stava al 100% l'avrei schierato?! Abbiamo un sogno..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio.

Con la Lazio a San Siro ha sempre fatto bene...

"Non so se abbiamo trovato più spazio. So che abbiamo lavorato bene nelle due fasi di gioco. Abbiamo chiuso bene gli spazi centrali e questo ci ha permesso di essere aggressivi, in superiorità numerica dietro e di correre meno pericoli. Se vai in vantaggio l'aspetto mentale tattico cambia e noi ne abbiamo approfittato".

Ottima prestazione di Saelemaekers...

"È un giocatore di qualità. E loro non devono giocare le palle semplici, ma devono giocare complicate le palle difficili. Lui deve crescere in questo. Lui ha qualità per lavorare bene. Ora lo vedo meglio a sinistra che a destra".

Risalite sul treno Champions...

"Dobbiamo vincerle tutte per essere in Champions. Non abbiamo giocato brutte partite in precedenza, ma i risultati condizionano perché siamo il Milan. Oggi siamo stati più completi perché siamo stati più determinati nell'area avversaria. Partita importante sì, ma non risolviamo i nostri problemi in campionato se non diamo continuità alla vittoria di oggi nelle prossime 4".

Come sta Leao?

"Con me era sorridente e si sentiva bene. Spero che domani si presenti bene al campo. Mi fido e spero che domani ci sia. Lui si è fermato perché ha avuto qualcosina. Sembrerebbe si sia fermato in tempo, ma vedremo domani".

Non stava bene prima della partita Leao?

"Se Rafa non stava al 100% l'avrei schierato? Rispetto il vostro lavoro, ma assolutamente Rafa stava benissimo e poi può succedere. Ma non ho messo in campo un giocatore non in condizione. Rafa stava benissimo. Speriamo non sia niente di grave. Spero che giochi mercoledì".

Oggi grande energia...

"La brillantezza di oggi è perché tanti hanno riposato contro la Cremonese. Ma noi stiamo bene. Il livello, se siamo in semifinale di Champions, è altissimo. L'Inter è una grande squadra, non credo che siamo favoriti ma questo non ci interessa tanto. Ci godremo tutto ciò che ci gira intorno fino alle 20:59 di mercoledì e poi sparare tutto quello che abbiamo. Dobbiamo sentire questa eccitazione per il derby. Il sogno ce l'abbiamo e sarebbe bello conquistarlo".