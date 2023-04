LIVE MN - Pioli: "VAR a chiamata? Se ci fosse stato l'avrei usato sicuramente"

Sugli episodi: "Per me c'erano due rigori. Quello su Rebic nel primo tempo. Mi dispiace che gli arbitri non abbiano giocato a calcio, ilr egolamente lo sanno comunque meglio di me, ma il mani era rigore. Poi c'era o non c'era c'era il VAR che poteva aiutare".

Sulla partita: "Il rimpianto è come abbiamo approcciato la partita. Non deve succedere prendere gol così. Dovevamo essere noi a comandare la partita così come abbiamo fatto per tutta la gara. Abbiamo studiato bene il Bologna, ha sempre fatto ottime prestazioni contro le grandi squadre. Penso che avevamo fatto il necessario per vincere la partita, ci è mancato però il guizzo".

Cosa sbaglia questa squadra nell'approccio? "È una domanda giusta. Abbiamo sempre parlato tanto dei nostri errori e mi auguro che questa volta impariamo. Mercoledì in Champions siamo stati fortunati a non subire gol. Per la squadra che abbiamo non possiamo concedere queste situazioni".

Sarebbe favorevole al VAR a chiamata? "Lascio a chi deve decidere le decisioni per queste situazioni. Se ci fosse stata l'avrei chiesta, soprattutto nel primo tempo. Rebic è stato più bravo dei difensore a crearsi un vantaggio, così come Sansone è stato bravo a crearsi un vantaggio sul gol, e il difensore non ha preso solo il pallone ma anche il piede. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma tra Empoli e oggi avremmo meritato di avere risultati diversi".

Su Pobega: "Ha fatto molto bene. È già un titolare. I titolari per me non sono gli 11 che vanno in campo ma i 20 che porto".

Su Adli: "Sta lavorando bene, ma ci sono tanti giocatori nel suo ruolo. Nel finale ho messo Brahim che con la sua brillantezza e il suo uno contro uno poteva farci vincere la partita e ci stava riuscendo".

