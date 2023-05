LIVE MN - Primavera, Atalanta-Milan (2-3): tre punti pesantisismi! I rossoneri non mollano

95' FINISCE QUI!!! Il Milan Primavera porta a casa tre punti pesantissimi!

91' Ammonito Alesi.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Rimpallo in area di rigore, Sia ne approfitta e da pochi passi batte Pardel.

87' Ultimo cambio nel Milan: dentro Alesi, fuori El Hilali.

80' Ora sono i rossoneri a soffrire.

70' Gara bloccata ora, il Milan spinge ma non trova spazi.

64' OCCASIONE MILAN! El Hilali lancia Sia in porta, scavetto sul portiere ma l'Atalanta si salva spazzando via il pallone con Palestra.

61' Cambio nel Milan: fuori Stalmach, dentro Gala.

59' Occasione incredibile per i rossoneri, che, dopo due scambi in area, arrivano al tiro con Stalmach che da buona posizione spara altissimo.

52' GOOOOOOOOOLL!! GOOOOOOOOLLL!! Cross di Eletu da corner, Cuenca anticipa Guerini che insacca. 2-2!

45' Inizia il secondo tempo. Doppio cambio nel Milan: fuori Bartesaghi e Chaka, dentro Nsiala e Sia.

46' Fine primo tempo. Rossoneri sotto all'intervallo dopo essere stati in vantaggio. La Dea la ribalta in pochi minuti, a causa anche di due disattenzioni difensive della squadra di Abate.

45' Un minuto di recupero.

43' Traversa Atalanta! Mancino impressionante di De Nipoti dalla distanza, super Nava che riesce a deviare la palla sulla traversa. Sulla respinta arriva ancora Vlahovic che segna ma in posizione irregolare.

39' Vlahovic a caccia della tripletta personale, ma la conclusione dal limite termina alta.

37' Raddoppio Atalanta. Cross perfetta di Balestra dalla destra, dove il Milan soffre tantissimo, e Vlahovic di testa non sbaglia. 2-1!

35' Cartellino giallo anche per Bartesaghi.

32' Gol dell'Atalanta. Cross di De Nipoti dalla destra, Vlahovic anticipa i difensori statici del Milan e a tu per tu con Nava non sbaglia. 1-1!

27' Punizione da posizione pericolosa per l'Atalanta: Roaldsoy conclude dal limite, palla che termina di poco alta sopra la traversa.

26' Primo cartellino giallo tra i rossoneri: ammonito Stalmach.

23' Alza il pressing l'Atalanta.

20' Ammonito Palestra.

18' Colpo di testa di Palestra in area, De Nipoti anticipa Coubis e palla che termina fuori di poco.

14' GOOOOOOOOOOOOLLLL!! GOOOOOOOLLLLLL!! Grande recupero palla dei rossoneri nell'area di rigore bergamasca, El Hilali ne approfitta e da pochi passi dalla porta non sbaglia. 0-1!

12' OCCASIONE MILAN! Destro secco di Chaka Traore dal limite dell'area, Pardel si distende alla sua sinistra e para.

10' Corner per il Milan, che inizia a prendere campo: respinge la difesa atalantina.

6' Prima chance per l'Atalanta. Cross dalla destra di Guerini, Vlahovic anticipa Simici e calcia di prima intenzione senza, però, trovare la porta.

1' Si inizia!



Il Milan Primavera di Ignazio Abate, a distanza di pochi giorni dalla grande impresa contro il Lecce capolista, torna in campo oggi in casa dell'Atalanta per il recupero della 28esima giornata di campionato, con calcio di inizio alle 16. Come sempre, amici e amiche di MilanNews.it, grazie alla nostra diretta testuale non vi perderete neanche un'azione dei rossoneri!



Formazioni ufficiali:

ATALANTA: Pardel, Roaldsøy, Chiwisa, Muhameti, Vlahović, De Nipoti, Palestra, Guerini, Colombo, Regonesi, Tornaghi. A disp.: Illipronti, Del Lungo, Saleh, Omar, Riccio, Stabile, Perez, Armstrong, Vavassori, Bevilacqua, Falleni. All.: Marco Fioretto.

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Coubis, Simic, Bartesaghi; Eletu, Stalmach, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Traorè. A disp.: Bartoccioni, Torriani, Nsiala Makengo, Alesi, Gala, Foglio, Malaspina, Sia, D’Alessio, Paloschi, Longhi. All. Abate