LIVE MN - Primavera, Milan-Lecce (3-1): impresa rossonera, battuto il Lecce capolista!

97' FISCHIO FINALE! Impresa del Milan che batte la capolista Lecce per 3-1 e trova punti importantissimi nella volata salvezza. Le reti rossonere di Zeroli, Chaka e Sia, tutte nella ripresa.

96' Ammonito Sia che si è tolto la maglia nell'esultanza con i compagni di squadra

96' GOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAAAAAN!!!! CONTROPIEDE FINALIZZATO DA SIAAAA! Alesi recupera il pallone con un bel pressing alto e lancia Sia verso la porta, scattato sul filo del fuorigioco. L'attaccante rossonero punta Borbei e lo salta prima di appoggiare in rete! 3-1 Milan!

93' Espulso Coppitelli, l'allenatore del Lecce: eccessive le proteste

92' Arrembaggio del Lecce che cerca la rete del pareggio

90' Saranno 5 i minuti di recupero. Deve resistere il Milan!

89' Ammonito Bozzolan per perdita di tempo

85' Ultimi due cambi per il Milan: fuori Eletu ed El Hilali, dentro Gala e Nsiala

84' GOL LECCE. I pugliesi riaprono il match: Corfitzen, il migliore dei pugliesi, trova il gol con un gran sinistro a giro da dentro l'area dopo la sponda di Hegland, appena entrato. 2-1 Milan.

80' Secondo giallo del match: Malaspina finisce sul taccuino dell'arbitro

79' Cambio per il Lecce: esce Salomaa, entra Hegland

76' Altri due cambi per il Milan: entrano Malaspina e Sia, escono Foglio e Chaka

75' Ci prova Kjlun di testa su una punizione tagliata di Berisha: palla lontana dalla porta di Nava.

72' Primo cambio per i rossoneri: dentro Alesi per Cuenca

67' Doppio cambio nel Lecce: dentro Daka e Kjlun, fuori Munoz e Bruhn.

66' Prima vera occasione per il Lecce: Corfitzen salta via Simic che aveva tentato l'anticipo e prova la botta da fuori. Il pallone sibila sopra la traversa di Nava

60' Ci sono praterie ora per il Milan che spinge tanto specialmente con Bozzolan: il cross del terzino rossonero è allontanato da Lemmens

57' Prova a reagire il Lecce con orgoglio: McJannet si inserisce bene e calcia, sul più bello si oppone Zeroli in scivolata

50' RADDOPPIO MILAAAAAN! CHAKA TRAORE'!! Che inizio di secondo tempo per i rossoneri! Ripartenza perfetta del Milan con El Hilali che scappa sulla destra e punisce in velocità un Lecce scopertissimo. Il 10 mette in mezzo dove Traorè, tutto solo, deve solo appoggiare in rete! 2-0 Milan!

46' GOOOOOL DEL MILAN!! ZEROLI! SEMPRE LUI! Sono passati appena 55 secondi e il Milan mette la testa avanti. Bella palla di esterno di Bozzolan in area di rigore per Cuenca che appoggia per Zeroli a rimorchio: il 18 rossonero infila Borbei con un diagonale perfetto. 1-0 Milan!

46' Si riparte all'House of Football: stessi ventidue in campo

- Partita con poche emozioni e quasi nessuna vera occasione da gol al Puma House of Football. I rossoneri partono con coraggio al cospetto della capolista che per il primo quarto d'ora attende nella propria metà campo. Con il passare dei minuti i giallorossi si fanno avanti e tengono il pallone senza però riuscire a sfondare il muro rossonero che regge bene. Rimanete con noi per il secondo tempo!

45' Fine primo tempo, 0-0.

45' Cuenca prova addirittura la mezza rovesciata da posizione impossibile: pallone lontano dalla porta e bandierina su, fuorigioco.

39' Ripartenza veloce del Milan: El Hilali in profondità per Zeroli che appoggia per Cuenca che in area manca il pallone e calcia l'aria per la chiusura di Berisha

37' Primo giallo del match: ammonito il rossonero Casali

35' McJannet prova a scuotere il Lecce: il suo tiro da fuori finisce lontano dalla porta di Nava

33' Fase di studio adesso; entrambe le squadre concedono pochi spazi

24' Primo angolo per il Lecce: Nava tocca il pallone che balla pericolosamente davanti alla porta rossonera. La difesa riesce a ripulire

21' Bella discesa di Cuenca sulla destra che semina Samek e arriva sul fondo: pallone a rimorchio per Chaka che si deve aggiustare il pallone al limite dell'area e, pressato da un avversario, calcia alto

16' Ancora il Lecce adesso: Salomaa imbeccato da Berisha cerca il palo lontano ma Coubis si oppone

10' Si vede anche il Lecce: discesa repentina di Corfitzen sulla sinistra che però crossa su Nava. Salentini attendono e cercano la ripartenza

8' Bene il Milan in avvio: break di Cuenca, il pallone arriva a El Hilali che prova la conclusione ma viene murato da Hasic in calcio d'angolo

3' Parte bene il Milan: già due calci d'angolo per i rossoneri

1' Fischio di inizio

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla Puma House Of Football - Centro Sportivo Vismara dove tra pochi istanti il Milan ospiterà la capolista Lecce in occasione della ventinovesima giornata del campionato Primavera 1. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

MILAN (4-3-3): Nava, Casali, Coubis, Simic, Bozzolan; Foglio, Eletu, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Traore. A disposizione: Bartoccioni, Torriani, Nsiala, Alesi, Gala, Capone, Malaspina, Sia, D'Alessio, All. Abate.



LECCE: Borbei, Hasic, Salomaa, Berisha, Bruhn, Dorgu, Munoz, Samek, Lemmens, McJannet, Corfitzen. A disposizione: Moccia, Russo, Bruns, Gueddar, Daka, Borgo, Hegland, Kjlun. All. Coppitelli.