LIVE MN - Primavera, Milan-Sassuolo (0-0): i rossoneri terminano la stagione con un pareggio

93' Finisce qui! Milan-Sassuolo 0-0!

92' Grandissima parata di Bartoccioni, che salva il risultato ad un minutio dal termine.

85' Cambio nel Milan: fuori Zeroli, dentro Foglio.

80' Partita molto spenta ora: le squadre faticano a creare.

69' Cross di Simic dalla destra, Zeroli colpisce di testa ma manda fuori.

67' Cambio nel Milan: dentro Alesi e Gala, fuori Cuenca e Malaspina.

63' Cross di Bozzolan dalla sinistra, palla che arriva ad El Hilali che calcia potente ma troppo centrale.

54' Conclusione di Chaka anche lui dal limite, tiro centrale.

50' Ci prova D'Andrea dal limite dell'area, conclusione centrale e di facile amministrazione per Bartoccini.

Inizia la ripresa.

-

45' Fine primo tempo.

44' OCCASIONE MILAN! Ripartenza dei rossoneri con Chaka, palla per Longhi in area che conclude addosso al difensore.

37' Mancino di Malaspina da fuori area, conclusione altissima.

35' Problema per Cuenca, che rimane stordito dopo un colpo alla testa.

30' Gara molto bloccata e combattuta in mezzo al campo.

25' Possesso palla da parte dei rossoneri, a caccia di spazi nella difesa avversaria.

20' Cooling break per le due squadre: si fa sentire il caldo.

16' Mancino potente di Bozzolan dal limite dell'area, conclusione che sbatte sull'esterno della rete.

13’ Ammonito Chaka Traore dopo un fallo fuori tempo.

11’ Cross di Casali dalla destra dopo una bella apertura di Malaspina, Cuenca calcia al volo ma non inquadra la porta.

10’ Terzo corner per il Milan, Coubis svetta di testa ma non trova lo specchio della porta.

7’ Altro corner per il Milan, respinge la difesa neroverde.

5’ Cross di Bozzolan dalla trequarti, colpo di testa di Longhi in anticipo sul difensore ma la conclusione termina fuori.

2’ Primo corner del match per il Milan, ma c’è un fallo in attacco.

1' Si parte!

- Le formazioni ufficiali.

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Simic, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Casali, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Longhi, Traore. All. Abate

SASSUOLO: Theiner; D'Andrea, Baldari, Ajayi, Lolli, Mata, Miranda, Tourè, Ryan, Mandrelli, Zaknic. All. Bigica

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno dal Puma House of Football! Questo pomeriggio la primavera di Ignazio Abate concluderà la sua stagione in casa contro il Sassuolo. I rossoneri, che sono già salvi e, allo stesso tempo, matematicamente fuori dai playoff, disputeranno l'ultima gara di una stagione sicuramente storica per le semifinali di Youth League e positiva per il lancio di molte nuove giovani leve. Restate con noi per seguire il live testuale della partita! Calcio di inizio alle ore 13.