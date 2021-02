LIVE MN - Primavera, Sampdoria-Milan (1-0) - Altra sconfitta per i rossoneri

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan di mister Giunti. La Sampdoria porta a casa i tre punti. 1-0 immeritato, con i rossoneri che quest'oggi hanno trovato un Saio in versione super.

94' Finisce qui. 1-0 Samp.

90' Quattro minuti di recupero. Fuori Olzer, dentro Robotti per il Milan.

88' Contatto in area blucerchiata: Roback cerca il fondo e Yepes lo abbatte. L'arbitro non ha intenzione di fischiare un calcio di rigore solare per i rossoneri.

85' Espulso un assistente di mister Giunti, che ha chiesto un rigore.

83' Occasione Milan. Ottima azione personale di Tonin, che arriva al tiro con poca lucidità.

81' Triplo cambio per il Milan: dentro Tonin, Di Gesù e Roback, fuori Nasti, Mionić ed El Hilali.

77' Gol della Sampdoria. Yayi Mpie, indisturbato, stoppa il pallone in area di rigore e calcia subito, realizzando la rete del vantaggio.

73' Ripartenza Milan, rossoneri subito pericolosi con El Hilali. Ottima risposta di Saio.

71' Fallo da ultimo uomo di Pretti al limite dell'area: cartellino rosso per il difensore rossonero.

70' Ancora El Hilali!! L'attaccante rossonero si trova ancora a tu per tu con Saio, che lo ipnotizza. Rossoneri vicinissimi al vantaggio.

68' Cambio per la Samp: dentro Gaggero, fuori Aquino.

66' Conclusione di El Hilali dal limite dell'area. Destro potente, ma Saio blocca.

64' Cambio per la Samp: dentro Somma, fuori Ercolano e fuori Di Stefano, dentro Yayi Mpie.

58' Momento non bellissimo della partita.

52' Fallo di Siatounis su Olzer. Giallo per il difensore blucerchiato.

49' Il Milan reclama un calcio di rigore per fallo di mano.

46' Cambio per il Milan: fuori Grassi, dentro Cretti.

45' Inizia il secondo tempo.

Buon primo tempo dei rossoneri, che riescono ad arrivare al tiro in più occasioni, soprattutto con la grandissima occasione divorata da El Hilali ad inizio match. Samp che pensa più a difendere che ad attaccare, ma quando riparte lo fa bene.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

37' Fase di equilibrio della partita. Le due squadre non riescono a sfondare.

32' Destro di Olzer dal limite dell'area, ma angola troppo e mette fuori.

30' Corner per il Milan: Obaretin salta, ma commette fallo.

26' Offensiva Samp. Cross di Giordano che mette in difficoltà Obaretin, ma il difensore rossonero gestisce bene la situazione e guadagna un calcio di punizione.

21' Gioco fermo, brutto scontro tra Moleri e Aquino.

13' Corner per la Samp: deviazione della difesa rossonera e ancora calcio d'angolo per i blucerchiati.

11' Nasti ruba palla sulla trequarti avversaria, e involato verso la porta viene abbattuto da Angileri. L'arbitro, però, lascia correre.

9' Bellissima giocata al limite dell'area di Di Stefano, che poi lascia partite il tiro ma manda alto sopra la traversa.

7' Buon avvio del Milan. Conclusione a giro di El Hilali dal limite dell'area. Palla fuori.

3' SUBITO MILAN! Ripartenza dei rossoneri con Kerkez che sfreccia sulla fascia sinistra. L'ungherese serve El Hilali, che a tu per tu con Saio mette incredibilmente fuori.

1' Si parte! Primo pallone per i rossoneri.

- Squadre al centro del campo: minuto di silenzio nel ricordo di Mauro Bellugi.

Formazioni ufficiali:

SAMPDORIA: Saio, Aquino, Obert, Yepes Laut, Angileri, Giordano, Ercolano, Siatounis, Prelec, Brantan, Di Stefano. A disp.: Zovko, Napoli, Francofonte, Marrale, Paoletti, Sepe, Krawczyk, Somma, Yayi Mpie, Pedicillo, Harmansen, Gaggero. All.: Tufano

MILAN: Moleri, Grassi, Kerkez, Frigerio, Obaretin Nosa, Michelis, Right, Mionic, Nasti, Olzer, El Hilali. A disp.: Pseftis, Oddi, Pobi, Fili, Brambilla, Cretti, Saco, Di Gesù, Robotti, Roback, Desplanches, Tonin. All.: Giunti

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Sampdoria-Milan valida per l'undicesimo turno di Primavera 1. I rossoneri arrivano da una bruttissima sconfitta nel derby per 3-0. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.