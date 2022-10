LIVE MN - Primavera, Udinese-Milan (2-3): Chaka all'ultimo secondo firma la tripletta decisiva!

All'ultimo secondo il Milan trova la rete della vittoria con Chaka Traore, che sfrutta un bruttissimo errore di Di Bartolo e insacca il 3-2. Tripletta per l'esterno italiano, oggi fenomenale in tutte le zone del campo. Milan che sale a quota 12 punti in classifica, avvicindando così alla zona playoff.

96' Finisce qui!

95' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!! Di Bartolo liscia il pallone mentre tenta il rinvio, Chaka ne approfitta che realizza la sua tripletta personale.

93' Che occasione per il Milan. Bozzolan entra in area, cross dalla linea di fondo, flipper in area di rigore e Di Bartolo fa suo il pallone.

90' Cinque minuti di recupero.

85' Cambio nel Milan: fuori Gala, dentro Eletu.

78' Spinge l'Udinese, che ha più forze del Milan in questo finale.

70' Ammonito anche Centis.

68' Cartellino giallo per Marshage.

66' Cambio nel Milan: fuori Bartesaghi, dentro Bozzolan.

57' Triplo ambio nel Milan: fuori Paloschi, Mangiameli e Alesi, dentro Simic, Longhi e Cuenca.

54' Grandissima occasione Udinese. Semedo lanciato in porta si fa ipnotizzare da Nava. Sulla respinta arriva Pafundi che calcia male.

50' Gol Udinese. Grandissima punizione di Pafundi dove Nava non può far nulla. 2-2!

49' Ammonito Chaka Traore.

48' Pafundi prova l'eurogol, Nava risponde con un grandissimo intervento.

45' Inizia la ripresa.

I rossoneri tornano negli spogliatoi in vantaggio. Grande prestazione della squadra di Abate che dopo aver trovato il vantaggio con Chaka dopo tre minuti abbassa i giri del motore per 20 minuti, fino a quando Semedo non pareggia i conti. Il Milan risponde subito e sempre Chaka si inventa un destro sotto il sette che riporta in vantaggio i suoi compagni.

46' Fine primo tempo

45' Un minuto di recupero.

41' Ammonito anche Coubis.

38' GOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!! Cross di Bakoune, Mangiameli prende posizione e scarica per Alesi che apre subito su Chaka. Destro a giro e grandissimo gol, Milan in vantaggio! 2-1!

35' Gala dal limite dell'area, conclusione tropp debole per impensierire il portiere.

31' Ammonito Abdalla.

30' Gol dell'Udinese. Il pareggio era nell'aria. Pafundi scarica per Semedo dopo un'incertezza di Nava, l'attaccante bianconero a porta vuota non sbaglia. 1-1!

23' Meglio la squadra di casa in questa fase di gara. Rossoneri troppo schiacciati nella propria area.

20' Ancora Udinese! Pejcic entra in area e calcia, ma Nava è attento e devia in corner.

18' Sul corner, Lapo Nava fa suo il pallone in presa alta.

17' Destro dalla distanza di Centis. C'è deviazione, corner per l'Udinese.

11' Ci prova l'Udinese. Pafundi calcia dal limite, conclusione che termina fuori di poco.

10' Ancora Milan! Grande giocata d Bakoune, assist per Mangiameli che segna. L'attaccante rossonero parte in posizione di fuorigioco.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! Grande azione di Alesi sulla destra, assist per Mangiameli, Di Bartolo risponde ma sulla respinta arriva Chaka Traoré che non sbaglia. 1-0 Milan!

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Milan! Ottava giornata del campionato di Primavera 1 quest'oggi per il Milan di Abate che è reduce da una brutta sconfitta in campionato con l'Empoli ma, successivamente, da un'esaltante vittoria contro il Chelsea in Youth League. Oggi i rossoneri sono ospiti dell'Udinese, ultima in classifica con un solo punto all'attivo. Rimate con noi per non perdervi le emozioni di questo match!

Formazioni ufficiali

UDINESE: Di Bartolo, Guessano, Abankwah, Centis, Basha, Pafundi, Castagnaviz, Iob, Semedo, Abdalla, Pejicic. A disp.: Mecchia, Cocetta, Bassi, Porzio, Di Lazzaro, Accetta, Nwachukwu, Russo, Nuredini, De Crescenzo, Armani, Caiazzo. All. Sturm

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bartesaghi; Gala, Marshage, Zeroli; Alesi, Mangiameli, Traoré. A disp. Pseftis, Torriani, Bozzolan, Simic, Nsiala, Pluvio, Stalmach, Eletu, Cuenca, Omoregbe, Longhi, Casali. All. Abate