live mn - Pulisic: "Partita importante, dobbiamo essere pronti"

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di St. James's Park. A breve Christian Pulisic prenderà parola per presentare in conferenza l'importantissima sfida di domani sera in Champions League contro il Newcastle di Howe. Per rimanere in Europa imperativo vincere: da vedere poi se sarà Champions o Europa League. Rimanete con noi per seguire tutte le dichiarazioni dell'esterno classe '99 con la nostra consueta diretta testuale.

Com'è il St. James's Park?

"Ci ho giocato, sarà un'atmosfera calda. Partita importante per noi e per loro, dobbiamo essere pronti e non vediamo l'ora di preparare una partita del genere".