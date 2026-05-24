News LIVE MN - Rodriguez: "Primo gol della carriera, a San Siro, contro una squadra come il Milan: sono contento"

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Juan Rodriguez, difensore del Cagliari, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari, sfida valida per la 38esima giornata di Serie A.

Juan Rodriguez, difensore del Cagliari, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari, sfida valida per la 38esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Gol a San Siro.

"Sono molto contento. È il primo gol della carriera, a San Siro, contro una squadra come il Milan. Sono molto contento di essere qua e dell'annata che abbiamo fatto".

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

"È stato un anno per adattarmi a questo campionato. L'anno prossimo voglio andare più forte".

Che emozioni hai provato oggi?

"Sono contentissimo del gol: non me lo dimenticherò mai. È incredibile, è una cosa bellissima. Voglio ora andare in Uruguay, stare insieme alla mia famiglia e sfruttare questo momento per riposarmi".

Cosa ti ha insegnato Mina?

"Tantissimo. Lui è come un padre per me, mi aiuta molto, mi tiene in grande considerazione".