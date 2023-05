LIVE MN - Sarri in conferenza: "La sensazione visiva è che l'Inter stia meglio del Milan. Abbiamo perso un solo punto da loro..."

MilanNews.it

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è presente in conferenza stampa dalla pancia di San Siro nel post Milan-Lazio. Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su TMW.

Anche oggi la Lazio ha sentito la pressione?

"Lazio arrendevole da subito? No. Noi al 29esimo siamo andati sotto 2-0 senza che la partita fosse mai decollata, loro stavano facendo pochissimo senza che ci creassero pericoli. Il 2-0 molto occasionale: un errore nostro e un tiro deviato. Dopo il Milan ha meritato la vittoria, non nei primi 29 minuti. Noi l'abbiamo data per persa senza reagire con convinzione, se non negli ultimi 5 minuti del secondo tempo. Il problema è stato quello oggi. Non penso che siamo entrati scarichi. Casualmente ci siamo trovati sotto 2-0 senza che la partita fosse cominciata e questo ci ha condizionato".

Ha giocato con Milan e Inter: chi sta meglio?

"L'Inter con noi si è trovata sotto, il Milan era avanti. La sensazione visiva è che stia meglio l'Inter. Ma è solo una sensazione: magari il Milan nel secondo tempo ha pensato solo all'Inter...".

Corsa Champions?

"La classifica è cortissima. Avrei una squadra di folli se pensassimo di essere già in Champions. Ci sono 4 partite in cui dare tutto e forse più di tutto".

Errore sul primo gol?

"La palla di Casale non era un granché, ma neanche lo smarcamento di Marcos. Cose che possono succedere, magari altri arbitri quei contatti li fischiano... Poi quando fai gol da dietro scrivono che si segna in contropiede".

Problemi per Immobile?

"Il dottore non mi ha riferito nessun tipo di problema".

È preoccupato?

"Non sono preoccupato né tranquillo, qui bisogna essere concentrati. Non siamo in un gran momento mentale, ma vediamo se riusciamo a farli rendere di più di quello che fanno attualmente".

Come sta Cataldi?

"Vediamo domani mattina se lavorerà in campo. Se domani o dopodomani se lavora in campo...".

Il Milan aveva più energie perché ha fatto turnover mercoledì?

"Alle somme abbiamo perso un punto solo dal Milan".

TMW - Lazio seconda, ma ha perso con Milan e Inter. Cosa manca alla sua squadra?

"Le abbiamo battute in questa stagione. Poi sono due rose più forti della nostra. Poi ci manca qualcosa per essere alla pari con queste squadre qui. La classifica dice qualcosa di diverso, ma la realtà è questa".