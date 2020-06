LIVE MN - Serie A, le date delle partite del Milan con la programmazione tv

19.15 - La Lega Serie A ha diramato la nuova conformazione del campionato di Serie A per chiuderlo entro il mese di agosto. Di seguito riportiamo la copertura televisiva delle gare del Milan, con relativi orari e giorni.

Lunedì 22 giugno, ore 19.30: Lecce-Milan, Sky

Domenica 28 giugno, ore 17.15: Milan-Roma, Dazn

Mercoledì 1 luglio, ore 21.45: Spal-Milan, Sky

Sabato 4 luglio, ore 21.45: Lazio-Milan, Dazn

Martedì 7 luglio, ore 21.45: Milan-Juventus, Dazn

Domenica 12 luglio, ore 21.45: Napoli-Milan, Sky

Mercoledì 15 luglio, ore 19.30: Milan-Parma, Sky

Sabato 18 luglio, ore 21.45: Milan-Bologna, Dazn

Martedì 21 luglio, ore 21.45: Sassuolo-Milan, Sky

19.06 - La Lega Serie A ha comunicato a che orari si disputeranno le sfide della 9ª, 11ª, 13ª, 15ª e 17ª giornata di ritorno:

venerdì ore 21.45 (1 eventuale anticipo)

sabato ore 17.15 (1 anticipo)

sabato ore 19.30 (1 anticipo)

sabato ore 21.45 (1 anticipo)

domenica ore 17.15 (1 anticipo)

domenica ore 19.30 (4 o 5 gare)

domenica ore 21.45 (1 posticipo)

lunedì ore 21.45 (1 eventuale posticipo)

La 19ª giornata di ritorno si disputa domenica 2 agosto 2020, con inizio alle ore 21.45 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, in conformità alle previsioni regolamentari interne, le 10 gare potranno essere disputate in blocchi differenti, nel caso in cui non si renda necessaria la contestualità di tutte le gare.

Per quanto riguarda invece gli orari nei turni infrasettimanali:

Il turno infrasettimanale della 8ª giornata di ritorno si disputerà nei seguenti giorni e orari:

lunedì ore 19.30 (2 anticipi)

lunedì ore 21.45 (1 anticipo)

martedì ore 19.30 (2 anticipi)

martedì ore 21.45 (2 anticipi)

mercoledì ore 19.30 (1 anticipo)

I turni infrasettimanali relativi alla 10ª, 12ª, 14ª, 16ª e 18ª giornata di ritorno si disputeranno nei seguenti giorni e orari:

martedì ore 19.30 (fino a 2 anticipi)

martedì ore 21.45 (fino a 2 anticipi)

mercoledì ore 19.30 (fino a 3 anticipi)

giovedì ore 19.30 (1 posticipo)

giovedì ore 21.45 (1 posticipo)

18.58 - Insieme alla pubblicazione del nuovo calendario, la Lega Serie A ha comunicato la variazione delle date del calendario dall'ottava alla diciannovesima giornata di ritorno.

8 giornata ritorno 24/06/2020 anziché 08/03/2020

9 giornata ritorno 28/06/2020 anziché 15/03/2020

10 giornata ritorno 01/07/2020 anziché 22/03/2020

11 giornata ritorno 05/07/2020 anziché 05/04/2020

12 giornata ritorno 08/07/2020 anziché 11/04/2020

13 giornata ritorno 12/07/2020 anziché 19/04/2020

14 giornata ritorno 15/07/2020 anziché 22/04/2020

15 giornata ritorno 19/07/2020 anziché 26/04/2020

16 giornata ritorno 22/07/2020 anziché 03/05/2020

17 giornata ritorno 26/07/2020 anziché 10/05/2020

18 giornata ritorno 29/07/2020 anziché 17/05/2020

19 giornata ritorno 02/07/2020 anziché 24/05/2020

18.07 - Come ogni giorno la Protezione Civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i dati odierni, con la differenza rispetto a 24 ore fa tra parentesi:

• Attualmente positivi: 41.367 (-708, -1,68%)

• Deceduti: 33.475 (+60, +0,2%)

• Dimessi/Guariti: 158.355 (+848, +0,5%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 424 (-11, -2,5%)

• Tamponi: 3.910.133 (+31.394)

Totale casi: 233.197 (+178, +0,1%)

17.30 - La Lega Serie A ha annunciato che il calendario è atteso in serata.

15.55 - Il vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha parlato a La politica nel pallone in merito alla ripresa del campionato: "Siamo contenti che le nostre proposte sugli orari siano state costruttive. È importante sia tutelare la salute degli atleti in un calendario compresso sia cercare di garantire lo spettacolo”.

15.52 - Il sottosegretario del ministero della Salute Sandra Zampa è intervenuta sulla possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi: "Non c'è mai stata alcuna preclusione - ha spiegato a Radio Punto Nuovo - quindi aspettiamo i dati e vediamo se la gente potrà tornare negli stadi con norme di sicurezza assolute. Lasciamo un velo di speranza per la riapertura degli stadi, mi farò portavoce di questo quesito". Lo riporta sport.sky.it.

14.31 - Queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a "Tutti Convocati" su Radio 24: "Il calcio non ha mai chiesto scorciatoie o sconti. Oggi esistono delle norme chiare, che consentono di poter continuare l'attività, isolando un atleta o un professionista dello staff, continuando gli allenamenti. Sappiamo che è prevista questa norma, l'auspicio è che a breve, una settimana prima dell'inizio dei tornei, quindi della Coppa Italia, si possa rivalutare: manderemo una nuova proposta, nella speranza che questa norma venga rivisitata. Oggi, teoricamente, ma probabilmente anche in pratica, crea grande ansia e preoccupazione. Algoritmo? Mi dispiace che questa parola abbia dato l'idea di una sorta di pozione magica, che potesse stravolgere il merito sportivo. Invece, è semplicemente un procedimento sistematico di calcolo: è un metodo per arrivare a un prodotto che si chiama ponderazione delle classifiche. Mi fa sorridere come nel nostro Paese ci piaccia avvitarci su espressioni che sono semplicemente votate a trovare equilibri e dare certezze. Io questo termine lo usata già diverso tempo fa, poi stranamente è stato ripreso dagli inglesi come ponderazione per le gare: lì funziona, da noi algoritmo applicato alla ponderazione fa preoccupare. In realtà, non è altro che un modo per far sì che, prima che ripartano i campionati, e applicando comunque criteri minimi quali aver svolto 3-4 partite per conoscere lo stato di fatto di quando si interviene, tutti siano alle stesse condizioni. Io non so se tra 3 o 4 giornate di campionato tutti avranno disputato le stesse gare: cosa vogliamo fare, cristallizzare la classifica e non tenere conto che qualcuno ha giocato meno ed è penalizzato? Io chiedo questo a chi si stupisce e grida allo scandalo per l'algoritmo. È un modo per mettere a disposizione del calcio uno strumento che ci metta tutti alle stesse condizioni. Gli inglesi lo stanno facendo: non è una media secca, ma tiene conto di tanti correttivi, quali partite in casa, fuori casa, gare da giocare, gol fatti e subiti, che diano un principio di equità a una classifica che deve essere ponderata se ponderazione è richiesta. È una sorta di assicurazione sullo svolgimento del campionato, perché io sono convinto che, se tutti noi continueremo ad applicare le regole, dando anche una testimonianza civile e morale, che comunque spero ciascuno di noi abbia in sé, si dovrebbe arrivare alla fine senza ulteriori sussulti. Tifosi allo stadio? È un auspicio, me lo auguro di cuore. Sto seguendo l'andamento della disponibilità all'interno dei teatri e delle arene per le manifestazioni culturali. È impensabile che, con tutte le precauzioni, in uno stadio da 60 o 80 mila posti, non ci possa essere una percentuale minima di persone. Mi auguro che anche così arrivi un segnale di speranza per il Paese, che ricompenserebbe tanti appassionati di calcio. Playoff e playout per l'anno prossimo? Non c'è una decisione in questo momento. C'è una bozza di programma stilato dalla Lega di A, mi sembra che il calendario sia tale da permettere lo svolgimento del campionato con partenza dal 12 settembre, ma anche più tardi. Se ci dovessero essere impedimenti oggettivi, come sapete l'art. 218 del DL Rilancio consente alla FIGC di derogare alcune norme dell'ordinamento sportivo e riorganizzare la stagione".

12.01 - Nella giornata di oggi, la Lega Serie A ufficializzerà il calendario del massimo campionato italiano che riprenderà il 19 giugno con i primi due recuperi della 25^ giornata (Torino-Parma e Verona-Cagliari, il giorno successivo si giocheranno invece Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria): come riporta il Corriere della Sera, da quel giorno fino al 2 agosto si giocherà tutti i giorni.

11.48 - Finora si è sempre parlato di ripartenza del campionato a porte chiuse, ma nelle ultime ore si starebbe facendo strada una nuova ipotesi: "Serie A, l'idea: stadi aperti con il 25% dei posti" è il titolo di questa mattina di Repubblica. Figc e Lega chiederanno l’apertura degli impianti ai tifosi al 25% della capienza.

11.00 - "Dalle partite alle 22 ai cinque cambi. Pur di finire la Serie A è pronta a tutto". Questo il titolo che La Stampa dedica al calcio italiano nel taglio alto della prima pagina questa mattina. Pochissime sfide alle 17:15 per evitare il grande caldo e mai a Lecce e Napoli. In caso di nuovo stop - si legge a pagina 36 - sarà un coefficiente matematico a decidere la classifica finale. Pronti anche gli effetti speciali sugli spalti vuoti.

10.46 - "Il calcio già nella fase 3 con i tifosi negli stadi. Ma c’è chi dice ancora no": titola così l'edizione odierna de Il Giornale che spiega che alcuni club, come Juventus e Sassuolo, spingono per la riapertura parziale degli stadi ai tifosi a luglio. L'ultima parola spetterà ovviamente al Governo.

10.34 - "L’algoritmo che fa un gol più del Diavolo": titola così questa mattina Repubblica in merito all'algoritmo che verrebbe usato per stilare la classifica della Serie A nel caso in cui si dovesse fermare nuovamente il campionato. Con la graduatoria ponderata da tre fattori, cioè il rendimento in casa e trasferta, il numero di gare giocate e i gol segnati, il Milan sarebbe dietro a Verona e Parma e dunque fuori dall'Europa.

10.15 - In merito alla ripresa del campionato e al famoso algoritmo in caso di nuovo stop della Serie A, Paolo Scaroni, numero uno del club rossonero, ha dichiarato a Radio Rai 1: "Io sono focalizzato sul piano A, mi auguro che non ci sia bisogno né del piano B né del piano C. Questo dibattito mi interessa poco, sono focalizzato sul piano A. Europa? Spero di arrivare in Europa con la Coppa Italia ma se non dovesse essere lotteremo in campionato".

09.35 - Nella sezione sportiva del Corriere della Sera si parla della ripartenza del calcio italiano. "Ripresa da grandi" scrive il quotidiano a pagina 40. Il punto sullo stato di salute delle sette big tra novità come le cinque sostituzioni e calendari stravolti. Gli effetti della sosta e le nuove date delle coppe potrebbero cambiare le gerarchie.

09.23 - Spazio sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport anche alla ripartenza del campionato: "Nasce la Serie A in notturna". Oggi ci sarà la definizione del nuovo calendario fino alla terzultima giornata. Atteso anche l'ok del governo per anticipare la Coppa Italia al 12 giugno. Solo 10 partite su 124 alle 17.15. Oltre metà del campionato alle 21.45. La classifica con l'algoritmo: un coro di no.

08.48 - "Ripartiamo così" è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport in edicola stamani. Coppa Italia e campionato, il calcio ritorna tra 2 settimane. Semifinali di Coppa il 12 e il 13 se dal governo arriva il via libera agli anticipi. La A si rimette in moto il 20 e il 21 con i recuperi della 25ª giornata. Prima gara Torino-Parma. Oggi il nuovo calendario senza gli ultimi 3 turni. Contratti: bozza d'intesa tra FIGC, Lega e sindacati. Piano C: algoritmo sul modello inglese. Senza tifosi, in fumo 90 milioni.