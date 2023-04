LIVE MN - Spalletti: "Il passato del Milan in Champions conta: su Lozano era rigore netto"

MilanNews.it

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, che ha sancito l'eliminazione degli azzurri dalla Champions League:

Su Kvaratskhelia, troppe responsabilità su di lui?

"Non lo so. Inizialmente ho tentato di prendere un po' di posizione, poi mi è stato detto di tutto e mi sono dovuto accodare perché si sono scomodati tutti i personaggi più illustri. Ma il ragazzo merita, è sano e ha una straordinaria qualità. Durante il primo tempo non è riuscito a saltare l'avversario in questo spazio che aveva ma nel secondo tempo ha avuto due occasioni facendo due numeri pazzeschi come qualità e sostanza. Come altri calciatori è arrivato col fiato tirato, perché si è visto in quest'ultimo periodo che qualcuno ci è arrivato con un po' di fatica, senza aver recuperato benissimo, annebbiando la possibilità di esprimersi al massimo. Complessivamente abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, Kvaratskhelia è una grande persona e sono felice di lavorarci insieme. Ci darà ancora la sua qualità per questo grande obiettivo che abbiamo davanti, perché ce l'ha, perché ne abbiamo bisogno".

Lo 0-4 di campionato ha minato certezze?

"Le prestazioni successive non dicono questo. Sia nella prima partita, sia stasera. Faccio i complimenti al Milan per il passaggio del turno e gli dico bravi ma noi abbiamo fatto due prestazione di sostanza. Poi si commettono delle ingenuità che noi non possiamo commettere. E quindi dico di no, non aveva minato niente. Ci ha minato la pausa nazionali, per gli infortuni rimediati, per i campi in cui i miei giocatori sono andati a giocare. Giocatori tornati stanchissimi, magari la vittoria di Torino gli ha messo in testa che il campionato sarebbe stata una formalità".

Cosa è mancato al Napoli?

"Siamo stati un po' ingenui, siamo arrivati col fiato corto. Osimhen ha lottato fino all'ultimo ma si è allenato tre giorni insieme alla squadra e quando sei così vicino alla partita non è che fai allenamenti dove alzi il livello di costruzione e pressione. Sono inconsolabile ma alla fine la squadra ha fatto la sua partita. Il Milan ha saputo capitalizzare al massimo le occasioni e ha vinto meritatamente. Bravi a tutti e due, bello spettacolo".