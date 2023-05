LIVE MN - Stankovic in conferenza: "Milan altro sport, oggi si è vista la differenza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match contro il Milan a San Siro, il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha analizzato così in conferenza stampa la partita odierna contro i rossoneri, persa per 5-1.

Le sensazioni sulla curva della Sampdoria: "È un raggio di sole. I tifosi sono l'unico raggio di sole che illuminano questo club. Li ho ringraziati tante volte quest'anno per il loro amore e la loro passione. Sono stati i migliori dal primo momento in cui sono arrivato fino alla fine".

Sulla situazione: "Sono crollato settimana scorsa. Mi portavo dentro tutta la voglia di dare il massimo, di riuscire a fare bene. Ho dato tutto me stesso: avrò rimpianti, ma non avrò rimpianti, non so come spiegarlo. Ho dato tutto ma non è bastato. Siamo insieme ai giocatori e abbiamo vissuto un momento particolare. Dopo un mese è iniziato qualcosa che non mi aspettavo. Le difficoltà sono aumentate giorno dopo giorno e poi sono sfuggite di mano. Nonostante tutto, ho sempre cercato di dare tutto: di motivare i giocatori, di litigare e toccare i tasti emozionali. Non mi aspettavo una retrocessione così presto. Abbiamo preso tanti pugni in faccia negli ultimi minuti che anche se sei fatto di piombo... ci crolli. Commentare la partita? È un altro sport. Si è vista tutta la differenza: a questi livelli una diagonale sbagliata, una palla persa o i calci piazzati ti fanno pagare. Si accetta e si va avanti".

Su Zanoli: "Amione, Leris e altri sono cresciuti. Sono contento anche di Augello che ha dato continuità anche alle sue presenze: l'ho svegliato. Mi dispiace aver perso Audero, un portiere di grande livello. Zanoli non è un problema per il suo attacco, bisognerebbe lavorare - anche se non abbiamo tempo - su tantissime altre cose. È un profilo che può giocare a certi livelli, ma deve fare delle correzioni. La sua posizione è molto delicata: come quinto ci può stare. Da dove viene, però, giocano a quattro e lui deve migliorare la fase difensiva. In queste due settimane cercheremo di correggere".

Sull'abbraccio con Quagliarella: "Fabio non poteva che scegliere un bel posto così per segnare un gol. Ero stra felice per lui. Anche un avversario che si alza in piede e ti fa un applauso... Era forte, ma anche ora lo è. Non ha più la gamba, ma le sue letture e i suoi movimenti fanno capire che giocatore è. Quello che ci siamo detti rimane tra di noi. Si merita di segnare anche la prossima partita a Marassi. Spero resti nel calcio perché dà tanto".

Sul futuro: "Come prima cosa, voglio parlare solo di calcio. Essere criticato di brutto perché sono scarso o perché ho sbagliato qualche scelta, o ricevere dei complimenti perché la squadra gioca un bel calcio. Sono quattro anni che alleno e mi sono trovato in una situazione in cui non sono mai stato. Ogni giorno è stata una sfida contro me stesso. Il mio futuro? Non ho paura, non ho paura del non successo. Se devo fare due stepback lo farò, ma crederò sempre nell'orgoglio e nella responsabilità. Quello che sarà, lo accetterò".