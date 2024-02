live mn - Stephan in conferenza: "Qualificazione compromessa. Milan fantastico in tutti i reparti"

vedi letture

Julien Stephan, allenatore del Rennes, è presente in conferenza stampa nel post Milan-Rennes, sfida valida per l'andata dei playoff di Europa League e terminata 3-0 in favore dei rossoneri d'Italia grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e alla rete di Leao.

Segui tutte le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale di MilanNews.it.

Nutri ancora qualche speranza di ribaltare il risultato a Rennes?

"Il risultato di oggi è sfavorevole per noi. Penso che sia stato punito l'inizio della ripresa, peccato perché nel primo tempo era stato tutto molto interessante; avevamo la sensazione che ci potessimo creare delle occasioni, con meccanismi che funzionavano, eravamo vivi. Poi in 3-4 minuti si è ribaltata la situazione. Il ritorno è compromesso".

Cosa è successo stasera?

"Abbiamo affrontato una squadra molto forte, in grado di punirci quando è stato il momento. Ho il rimpianto dell'inizio del secondo tempo, ci ha punito psicologicamente".

Si aspettava di più dalla sua squadra?

"Non ho visto una squadra inibita dallo stadio, anche se c'è stato un grandissimo stadio e un grandissimo ambiente".

Theo e Leao dove li mette in una lista dei più forti al mondo?

"Ci sono giocatori di grandissimo livello al Milan, che giocano in nazionale, ma non è una scoperta oggi. Sono fantastici in tutti i reparti. Sono potenti, veloci. Leao ha tirato sulla traversa nel primo tempo, ma non penso ci abbiano messo così tanto in difficoltà nel primo tempo".

In conferenza pre-partita eri molto preoccupato da Loftus-Cheek...

"Sì, è vero. C'è la teoria e poi la pratica sul campo. Avevamo parlato degli inserimenti di Loftus-Cheek anche con la squadra, ma la grande qualità che ha il Milan in generale ha permesso di superarci in una fase del gioco che ci aspettavamo. La loro esperienza ha reso possibile tagliare le nostre azioni più facilmente".

Pensi che la tua squadra possa rovesciare il risultato al ritorno?

"Non ho voglia di pensare già a giovedì prossimo, penso al Clermont, partita che è molto importante per noi domenica. Il mio spirito e la mia mente sono rivolti a domenica. Poi devo essere sincero: il passaggio del turno è compromesso".

Termina qui la conferenza di Stephan.