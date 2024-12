live mn Terracciano in conferenza: "Molta gente non sa che il mio ruolo è a centrocampo. Contestazione? Ci sappiamo isolare"

Filippo Terracciano, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa.

Segui in diretta le dichiarazioni del rossonero nel live testuale di MilanNews.it.

Come è andata la tua partita?

"Sono emozioni di felicità e gioia. Tornare qui per me significa questo. Molta gente non sa che io sento il ruolo di centrocampista come mio, si addice alle mie caratteristiche, mi trovo bene in questa posizione".

Hai parlato con Fonseca?

"No. Non ha bisogno di parlarmi, io sento la sua fiducia e lui sente la mia".

Che peso dai a questa vittoria?

"Senza questo atteggiamento non avremmo potuto portare a casa questi tre punti".

È stato difficile preparare la partita con la contestazione dei tifosi?

"Siamo giocatori di alto livello, quindi dobbiamo saperci isolare dalle cose che non sono sotto il nostro controllo. Abbiamo cercato di tenere l'atmosfera giusta, portando poi la giusta intensità in campo".