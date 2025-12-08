live mn

Torino, l'allenatore granata Baroni atteso a breve in conferenza

LIVE MN - Torino, l'allenatore granata Baroni atteso a breve in conferenzaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:01News
di Antonello Gioia
fonte dall'inviato a Torino: Antonello Gioia

Marco Baroni, allenatore granata, è presente in conferenza stampa al termine di Torino-Milan.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.