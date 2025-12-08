live mn Torino-Milan (2-0): raddoppio granata, ha segnato Zapata

18' | Ammonito Maignan per proteste. Il portiere del Milan rivendica un fallo su Nkunku che ha preceduto l'azione del contropiede del raddoppio.

17' | RADDOPPIO TORINO! 2-0, Duvan Zapata. Il Milan dorme.

16' | Tentativo dalla lunga distanza di Asllani. Maignan la blocca senza troppi problemi.

13' | Che Adams attacca la profondità, bravo Tomori a fare la diagonale difensiva e spedire la sfera in calcio d'angolo.

10' | GOL DEL TORINO! Maignan indovina, la tocca anche, ma con un brivido Vlasic la mette dentro e porta i Torino in vantaggio.

8' | Calcio di rigore per il Torino per un fallo di mano di Fikayo Tomori.

5' | Fase di studio da parte del Milan attraverso il possesso palla.

1' | È cominciata allo stadio Olimpico "Grande Torino". Si parte!

Amici ed amiche di MilanNews.it buonasera e benvenuti allo stadio Grande Olimpico di Torino. Tra poco meno di un quarto d'ora il Milan di Massimiliano Allegri sarà ospite dei padroni di casa, il Torino di Marco Baroni, nella partita che chiuderà la 14esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Vincere per riprendere la corsa in campionato e cancellare l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio giovedì scorso. È questo l'obiettivo di questa sera del Diavolo, che storicamente ha sempre faticato nella Torino granata, come conferma il fato che in 12 stagioni la formazione rossonera è riuscita a vincere solo in un'occasione, nella 2021/21 (0-7). Per questi ed altri motivi quella di stasera si pronostica essere una partita ricca di emozioni che vi invitiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-MILAN

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin,Asllani, Pedersen; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it