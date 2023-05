Liverpool, Klopp: "Quando parlo con un giocatore, ora non possiamo garantire la Champions"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato della possibilità di acquistare nuovi giocatori per la prossima stagione: "Quando parlo con un giocatore, se mi è permesso parlare con un giocatore, non posso dire al momento se saremo in Champions League, quindi, se stiamo già parlando, allora è già chiaro che sa già di quella situazione. E' solo un discorso generale. Penso che se arrivi in un club, raggiungi qualcosa insieme al club. E' ovvio che dobbiamo far parte della prossima Champions League, lottare per i trofei e per questo genere di cose. Se vuoi essere parte di questo, sei più che benvenuto.

Non possiamo garantire quest'anno la Champions League. Ma tutto il resto è uguale a prima: un club fantastico con una squadra di calcio davvero ottima e, si spera, migliore l'anno prossimo. E' davvero così semplice. Ancora Liverpool. Siamo davvero attraenti per molti giocatori".