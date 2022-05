Liverpool, senza rinnovo Salah potrebbe partire in estate

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come sottolinea questa mattina il Daily Telegraph, Mohamed Salah potrebbe lasciare il Liverpool in estate qualora non arrivasse il rinnovo di contratto. L’attuale accordo che lega l’asso egiziano con il Liverpool scade nel giugno 2023 e per non rischiare di perderlo a zero, i Reds potrebbero decidere di lasciarlo partire. Un'eventualità, questa, che costringerebbe il Liverpool a venderlo per monetizzare il più possibile. Per l'ex Roma e Fiorentina in questa stagione si contano finora 30 reti e 14 assist in 45 presenze e le sirene di mercato, soprattutto in Spagna, non mancano di certo.