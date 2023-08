ll Bologna annuncia l'arrivo di Alexis Saelemaekers dal Milan

Attraverso Twitter, il Bologna ha ufficializzato l'arrivo in rossoblù di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga si trasferisce ai felsinei dal Milan in prestito oneroso (un milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Questo invece il comunicato sul sito ufficiale del Bologna:

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alexis Saelemaekers a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’acquisizione definitiva.

Sesto belga della storia del club, Alexis è un prezioso jolly offensivo che nelle quattro stagioni rossonere si è sempre distinto per qualità, affidabilità ed applicazione. Principalmente ala destra ma anche trequartista o mezzala, è un ’99 cresciuto nell’Anderlecht e arrivato al Milan ventenne nel gennaio 2020, convincendo subito Pioli a dargli fiducia. Equilibratore dell’attacco, garantisce dinamismo, corsa, ripartenze e visione di gioco, nonché una buona copertura sul lato destro: parte come alternativa a Castillejo ma presto scala le gerarchie, formando con Calabria una coppia affiatata ed efficacie su quel binario. 140 presenze in rossonero (con 10 gol, di cui il primo al Bologna, e 14 assist) fra campionato e coppe europee, esordisce in Champions nel settembre 2021 contro il Liverpool come trequartista di destra del 4-2-3-1 dietro all’attaccante centrale. Parallelamente agisce da esterno alto anche con la Nazionale belga, con cui debutta prima, nell’autunno 2020. Nella stagione 2021-22, quella del 19° scudetto del Milan ad 11 anni di distanza dall’ultimo trionfo, Saelemaekers è per Pioli il più affidabile interprete della posizione di esterno destro, con a fianco un trequartista centrale fra Diaz e Krunic, Leao a sinistra e Giroud centravanti".