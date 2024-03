Llorente pesca Milan-Roma: "Scusatemi, mi dispiace. Entrambe sapranno cosa fare"

I quarti di finale di Europa League vedrà un derby italiano, quello tra Milan e Roma. Un sorteggio, quello di Nyon, arrivato direttamente per mano di Fernando Llorente. E proprio l'ex attaccante di Bilbao, Juventus e Napoli commenta a Sky Sport l'esito degli accoppiamenti: "Scusatemi, mi dispiace per questo sorteggio che è arrivato per mano mia... Ma purtroppo è così. Milan e Roma si conoscono molto bene e sapranno cosa fare. Il 9 è il ruolo più difficile del calcio, quello con la pressiomne di fare gol. Oggi gli asttaccanti hanno caratteristiche diverse rispetto al passato. Cosa farò da grande? Mi piacerebbe restare nel mondo del calcio in quache modo".

Ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League (andata 11 aprile, ritorno 18 aprile):

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Olympique Marsiglia

Europa League, semifinali - Andata 2 maggio, Ritorno 9 maggio

Benfica-Olympique Marsiglia VS Liverpool-Atalanta

Milan-Roma VS Bayer Leverkusen-West Ham